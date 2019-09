Docu Jumbo-Visma: neus in de wielerboter

Een documentaire over wielerploeg Jumbo-Visma in de Tour de France. Beter had je het dit jaar niet kunnen bedenken.

Samen Winnen: De Tour van Team Jumbo-Visma is de titel van een deze week verschenen documentaire. Dat klopt natuurlijk, want met vier etappezeges en kopman Steven Kruijswijk op het erepodium in Parijs (derde) was de grootste etappekoers ter wereld een aaneenschakeling van succes. Maar er werd ook samen geleden. Door de val van sprinter en gele trui-favoriet Dylan Groenewegen op de eerste dag. Door de afschuwelijke val van Wout van Aert in de tijdrit, waarbij de Belg een open wond tot op het bovenbeenbot opliep. En door het uit de Tour wegsturen van Tony Martin, nadat deze de Amerikaan Luke Rowe had afgesneden.

Euforie en pijn

Hoe krijg je het voor elkaar, zou je bijna zeggen, om juist Team Jumbo-Visma drie weken lang te gaan volgen. Het levert een indringend portret van 70 minuten van een sportploeg op. Beelden uit de ploegleidersauto’s, vanuit het peloton, in de massagekamer en op de slaapkamers, niets wordt overgeslagen. De documaker werd getrakteerd op veel blijdschap, euforie en net zoveel drama en pijn. Beter kon het voor de film niet.

Mike Teunissen proost op zijn zege en op de gele trui. / RTL

Die maker van Samen Winnen is Job van der Zon van tv-producent Southfields. „De docu was een wens van twee kanten”, legt hij uit. „Van Southfields, maar zeker ook van Jumbo-Visma. De ploeg wilde in het tijdperk van het nieuwe wielrennen (na de dopingjaren in het gehele peloton, red.) alle deuren eens opengooien en laten zien dat het daadwerkelijk een ander tijdperk is. Niet dat ik er aanleiding voor zag, maar ik had bij wijze van spreken de rennersbus binnenstebuiten mogen keren.”

Leuk truitje

Wat Van der Zon laat zien is van grappig tot gruwelijk. Grappige Mike Teunissen bijvoorbeeld die na de val van zijn kamergenoot Groenewegen toch de gele trui voor Jumbo-Visma binnensleepte. „Best leuk truitje hoor”, zegt Teunissen droog. „Wel mooi op zich.” Of de Nieuw-Zeelandse renner George Bennett, die aan zijn ploegleider tijdens de rit telkens komt vragen hoeveel de tussenstand van de finale van het wereldkampioenschap cricket is. Zijn land verloor overigens, tot zijn grote frustratie. Bijzonder gruwelijk en niet eerder vertoond zijn de beelden van de val van het supertalent Wout van Aert. De Belg vond het overigens prima dat die beelden in de documentaire zijn opgenomen.

Mike Teunissen en Steven Kruijswijk. / RTL

Van der Zon viel door alle gebeurtenissen met z’n neus in de wielerboter, maar had net zo goed een voor Jumbo-Visma oersaaie Tour de France kunnen meemaken. „Met zo’n docu neem je een risico ja, maar met het geel en de val van Dylan, die later toch won, beleefden we een kickstart waarop je alleen maar kunt hopen. Hoe lullig ook voor Dylan en mooi voor Mike, het onverwachte gebeurde. Niemand binnen het team had dat verwacht en wist er in eerste instantie mee op me gaan. Dan is het mooi dat je overal bij mag zijn.”

'Kom naar zijn slaapkamer'

De openheid verraste Van der Zon ondanks afspraken wel. „Vooral bij Tony Martin. De ploegleiding riep me omdat men Martin ging vertellen dat hij uit de Tour was gezet. ‘Over 10 seconden moet je op zijn kamer zijn’, werd er gezegd. Dat was voor mij de bevestiging van het vertrouwen. Eigenlijk mocht alles. Nou ja, geen mensen naakt in beeld natuurlijk.”

Samen Winnen: De Tour van Team Jumbo-Visma is exclusief op Videoland te zien.