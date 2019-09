Ajax wil Tottenham-wond helen met nieuw wonderjaar in de CL

De wond na de halve finale van de Champions League tussen Ajax en Tottenham Hotspur is nog open en zal vermoedelijk nooit meer helemaal helen. Als er een medicijn is, dan is het nieuw sportief (en automatisch financieel) succes in de Champions League.

Dinsdagavond begint Ajax aan het avontuur met een thuiswedstrijd tegen Lille OSC. De Amsterdammers zitten verder ook nog in een groep met het Valencia van Jasper Cillessen en Europa League-winnaar Chelsea.

Kansrijke groep

Sportief liggen er de nodige kansen in deze groep, al is elke tegenstander minstens zo gevaarlijk als aantrekkelijk. Al snel na de loting een paar weken geleden, kwam uit verschillende hoeken het commentaar dat het een poule is waarin Ajax zomaar eerste en net zo goed zomaar vierde kan worden.

Lille is op papier de minst grote naam in de groep, maar een tegenstander waarin je je niet mag vergissen. De Franse club werd afgelopen jaar tweede in de Ligue 1 en won een keer van het sterrenensemble van Paris Saint-Germain met 5-1. Het zag deze zomer dan wel sterspeler Nicolas Pepe voor tachtig miljoen naar Arsenal vertrekken, maar daartegenover staan ook een paar flinke versterkingen.

Onrust in Valencia

Tweede tegenstander Valencia haalde begin deze eeuw twee keer op een rij de finale van de Champions League, maar sindsdien is het grote succes uitgebleven. Nu hoopt de club dat weer te bereiken, maar het momenteel is het zeer onrustig bij de Spaanse club. Mede door een trainerswissel loopt het momenteel allerminst naar wens. Afgelopen zaterdag verloor het met 5-2 bij Barcelona. Voor Ajax is het stiekem jammer dat ze niet tegen Valencia mogen beginnen.

De derde opponent die Ajax treft, is Chelsea. De club heeft het imago een van de grootste koopclubs te zijn, maar vanwege een transferban komt daar momenteel niets van terecht. Het gevolg is dat trainer Frank Lampard veel jongens uit de eigen jeugd de kans geeft in het eerste. Een beetje volgens de Ajax-huisstijl dus. Een frisse, talentvolle en gevaarlijke ploeg met spits Tammy Abraham als gevaarlijkste uitblinker.

Kassa!

Wat er ook gebeurt; financieel is het Europese seizoen alweer een succes. Ajax heeft al een dikke 36 miljoen euro binnen door zich alleen al te plaatsen voor de Champions League en daar komen de recettes (kaartverkoop) en televisiegelden nog overheen. Dat kan nog verder oplopen. Met een overwinning verdient Ajax 2,7 miljoen euro, met een gelijkspel 900 duizend. Indien er Europees overwinterd wordt, dan komt daar nog eens minimaal 9,5 miljoen euro bij.

Overigens maakte Ajax niet alleen financieel en sportief een goed seizoen door. De social media-afdeling ging vorig jaar ook goed met een paar toffe filmpjes. Ook voor de wedstrijd van dinsdagavond hebben ze er weer een uit de hoge hoed getoverd.

Daarnaast profiteert de club slim van de verschillende nationaliteiten in de selectie. In de landen van onder andere David Neres en Nicolas Tagliafico staan de spelers met paginagrote advertenties in de krant.