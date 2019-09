Ajax flitsend van start in Champions League

Ajax heeft de Champions League weer omarmd. De halve finalist van vorig seizoen opende de nieuwe editie met een thuiszege op LIlle OSC (3-0).

Natuurlijk wil Ajax dit seizoen weer landskampioen worden. Maar veel dragende spelers zijn vooral nog een jaartje gebleven om de Champions League weer mee te maken. In het toernooi voor beste clubteams van Europa willen ze het beste uit zichzelf naar boven halen. Daar willen ze schitteren, net als in het vorige memorabele seizoen. Dat lukte bij vlagen aardig, tegen de Franse nummer twee van het afgelopen voetbaljaar.

Betere kansen

Met de 18-jarige Sergiño Dest als rechtsback en David Neres op de flanken viel Ajax aan. Lille wachtte geduldig op een foutje van de thuisclub en probeerde vervolgens razendsnel te profiteren. Dat leidde soms tot hachelijke momenten voor het doel van de thuisclub en een grote kans vlak voor rust. Doelman André Onana voorkwam met een uitstekende reflex dat Jonathan Ikoné gelijkmaakte.

Ajax kreeg betere kansen, met een onvermoeibare Nicolás Tagliafico links in de defensie en een sterk spelende Lisandro Martínez op het middenveld. Hakim Ziyech nam de bal in de veertiende minuut schitterend aan en schoot vervolgens snoeihard op de paal. Vier minuten later was net wel raak toen Quincy Promes raak kopte na een afgemeten voorzet van Tagliafico (1-0). Diezelfde Promes miste een kans op 2-0 omdat hij niet besefte hoe vrij hij stond. De aanvaller schoot gehaast terwijl hij alle tijd had om de bal eerst rustig aan te nemen.

Trucendoos

Vreemd was dat scheidsrechter Srdjan Jovanovic na de eerste helft geen seconde bijtelde, terwijl het spel na een opstootje tussen Tagliafico en Renato Sanches best even stil lag. De arbiter floot na exact 45 minuten voor de rust, waardoor het doeltreffende schot van Martínez dus niet telde. De spelers van Ajax reageerden woedend maar mochten in de vijftigste minuut alsnog juichen. Edson Álvarez trof bekeken doel, nadat hij vrij was gespeeld door Neres (2-0).

Even ging de trucendoos open bij Ajax. Hakballetje hier, balletje door de benen daar. Toch was het ook Onana die met zijn tweede wereldredding van de avond Victor Osimhen van de 2-1 afhield. Even later was het duel zo goed als beslist. Tagliafico kopte in de 62e minuut een hoekschop van Ziyech tegen de touwen.