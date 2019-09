Ajax behaalt dezelfde cijfers met minder spel

Landskampioen Ajax heeft de eerste maand van het seizoen goed doorstaan. Toch werd op bezoek bij Sparta (1-4) duidelijk dat er nog veel beter moet.

Ajax staat er begin september qua resultaten exacte hetzelfde voor als een jaar geleden: de groepsfase van de Champions League is bereikt en de ploeg heeft tien punten uit vier wedstrijden. Toch kwam zondag op Het Kasteel de ploeg qua spel behoorlijk flets voor de dag. Dat is ergens ook niet gek. Door het vertrek van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne plus de blessure van Donny van de Beek miste de ploeg van Erik ten Hag het grootste deel van de as ten opzichte van vorig jaar.

Al kan je niet alles op het ontbreken van dat kwartet gooien. In de beginfase leek het Ajax zondag aan een bepaalde concentratie te ontbreken, iets dat trainer Ten Hag na afloop direct toegaf. „Onze houding was niet goed. We begonnen vijf tot zes tempo's te laag, dan breng je jezelf in de problemen." Dat overkwam in de eerste fase vooral routinier Daley Blind en de jeugdige Serginio Dest, die beiden veel slordige fouten maakten in de opbouw. Dit terwijl Quincy Promes en Hakim Ziyech afwezig oogden. Toch was het Ziyech die halverwege de eerste helft een keer goed oplette en een kopbal van Jürgen Mattheij van de lijn haalde. Een minuut later was het raak aan de andere kant, toen Quincy Promes gelanceerd werd door Lisandro Martínez en prima afrondde.

Sterkste Ajax-fase

De openingstreffer luidde de sterkste fase van Ajax in met ook al snel de 0-2 van Ziyech na een fraaie combinatie. „Bij tijd en wijle was ons aanvalspel frivool", zo zag ook Ten Hag. „Maar in grotere mate waren we vooral slordig." Want na rust was het wederom zeer rommelig van Ajax-kant, dat het geluk had dat Sparta daar vrolijk aan mee besloot te doen. De surplus aan individuele kwaliteiten van de Amsterdammers gecombineerd met af en toe een flits van goed combinatievoetbal zorgde ervoor dat de score gestaag opliep, alvorens Sparta gestuntel op het middenveld bij Ajax eindelijk een keer afstrafte en de eer wist te redden via Halil Dervişoğlu. Heel veel meer dan die ene goal zat er ook niet voor de Kasteelheren. „Ik denk dat dat ook gewoon de krachtsverhoudingen zijn", zo gaf Sparta-trainer Henk Fraser toe na afloop van de 1-4.

Voor beide selecties volgt nu even relatieve rust met een interlandperiode. Ten Hag kijkt met licht gemengde gevoelens terug op die eerste fase. „Ondanks een complexe voorbereiding met veel spelers die later terugkeerden, kunnen we vaststellen dat we heel goed eerste blok hebben gedraaid, waarin duidelijk een fundament is gelegd. Een succesvolle zomer. Toch zitten er nog heel veel fouten in het spel en de afstemming is nog lang niet altijd even goed. Gelukkig is het ook duidelijk geworden dat er heel veel rek in zit met lucht naar boven. We gaan nu het tweede blok voorbereiden en zullen keihard moeten werken."