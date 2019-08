PSV verzuimt ruime score neer te zetten tegen ADO

PSV heeft de eerste overwinning van het seizoen in de eredivisie te pakken. Na het puntenverlies bij FC Twente (1-1) wist het elftal van trainer Mark van Bommel in eigen stadion wel van ADO Den Haag te winnen: 3-1. Tegenvaller voor PSV was het geblesseerd uitvallen van Hirving Lozano.

Magere score

De score in het Philips Stadion had veel hoger kunnen uitvallen. De gedachten bij veel supporters van PSV zullen de eerste helft terug zijn gegaan naar Luuk de Jong. De in de zomer naar Sevilla vertrokken kopsterke spits had vaak aan een kleine kans genoeg om een doelpunt te maken of een wedstrijd open te breken.

Het spel van PSV was grotendeels toegespitst op De Jong. Nu hij weg is proberen de Eindhovenaren gevarieerder te voetballen, veelal over de grond. Tegen ADO zag het er grotendeels overtuigend en leuk uit. ADO had moeite met de beweeglijkheid van spits Donyell Malen, buitenspelers Lozano en Bruma en aanvallende middenvelder Steven Bergwijn. PSV kreeg kans op kans, maar wederom lieten de aanvallers van PSV zien de belangrijkste kwaliteit van De Jong te missen. Allemaal hebben ze net wat te veel kansen nodig om te scoren.

Heerlijke knal

Zo kon het zelfs gebeuren dat ADO na 33 minuten verrassend de leiding nam. Tomas Necid schoot de bal hard en hoog in de bovenhoek: 0-1. PSV, in eigen stadion in de competitie al bijna drie jaar lang ongeslagen, kwam kort voor rust langszij. Een schot van Bruma werd door Danny Bakker van richting veranderd. Doelman Robert Zwinkels was daardoor kansloos (1-1).

Kort na rust viel Lozano uit. De Mexicaan, teruggekeerd in het basiselftal, liep een blessure op aan zijn voet toen hij werd geblokt bij een schot op doel. Het is afwachten hoe ernstig de blessure is en of een eventuele transfer nu ook in gevaar komt. Lozano staat al een tijdje in de belangstelling van een paar buitenlandse clubs.

Malen zorgde in de 52e minuut, kort na het uitvallen van Lozano, voor opluchting. De speler van Jong Oranje passeerde Zwinkels in de korte hoek. PSV had daarna nog veel verder uit kunnen lopen, maar de thuisploeg miste vele kansen. Invaller Cody Gakpo trof in blessuretijd, op gelukkige wijze, toch nog doel: 3-1.