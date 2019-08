Opvallende overstap: Xavier van MVV naar Barcelona

Frenkie de Jong speelt de eerste competitiewedstrijd van het seizoen gelijk in de basis van FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder is door trainer Ernesto Valverde opgenomen in het elftal. In de zomer is De Jong voor 75 miljoen euro overgekomen van Ajax. Dat bedrag kan via bonussen nog oplopen tot 86 miljoen.

De Jong vormt in de uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao het middenveld met Sergi Roberto en Carles Aleña. De middenvelder moest zich aanvankelijk bij Barcelona in de voorbereiding tevreden stellen met invalbeurten, maar mocht later in twee oefenduels starten.