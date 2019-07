Waar zijn de helden van de Tour te zien?

‘Rondjes om de kerk’ worden ze genoemd. Maar hoe leuk is het om die helden van de afgelopen Tour de France door jouw plaats of in de buurt te kunnen zien fietsen? Nederland telt tot eind augustus 14 criteriums voor profwielrenners, maandagavond (traditioneel) te beginnen in Boxmeer. In Brabant rijden alle Nederlandse tourrenners, op de geblesseerd afgestapte Niki Terpstra en Wilco Kelderman na.

Egan Bernal

Of Tourwinnaar Egan Bernal in Nederland te zien is, is op dit moment nog niet bekend. De Acht van Chaam wil de Colombiaan dolgraag in Brabant zien fietsen, maar wacht nog op zijn jawoord. De bolletjestrui komt naar Surhuisterveen, de groene trui naar Etten-Leur.

Hieronder vind je een overzicht van de op dit moment bekende Tourhelden in de criteriums. De rennerslijsten worden ongetwijfeld nog aangevuld. Goeie kans trouwens dat je in het voorprogramma ook Giro-heldinnen als Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Anna van der Breggen ziet fietsen.

Maandag 29 juli: Boxmeer

Naam: Wielerspektakel Daags na de Tour

Winnaar 2018: Bram Tankink.

Tourhelden: Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen, Mike Teunissen, Wout Poels, Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Koen de Kort, Cees Bol en Sebastiaan Langeveld. En ook: Danny van Poppel, Roy Curvers en (startschot) Erik Breukink, de man die 30 jaar geleden de laatste gele trui voor ons land droeg en nu is ‘afgelost’ door Mike Teunissen.

Steven Kruijswijk is deze week vier keer te zien. / Joris Knapen | ANP

Dinsdag 30 juli: Surhuisterveen

Naam: Profronde van Surhuisterveen

Winnaar 2018: Geraint Thomas.

Tourhelden: Steven Kruijswijk, Vincenzo Nibali, Romain Bardet (bolletjestrui), Mike Teunissen, Bauke Mollema, Wout Poels, Dylan van Baarle, Nicolas Roche en Koen de Kort. En ook: Pieter Weening, schaatser Jorrit Bergsma, Tom-Jelte Slagter.

Woensdag 31 juli: Chaam

Naam: Acht van Chaam

Winnaar 2018: Tom Dumoulin.

Tourhelden: Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen, Koen de Kort, Cees Bol, Dylan van Baarle. En ook: Danny en Boy van Poppel.

Donderdag 1 augustus: Wateringen

Naam: Profronde Westland

Winnaar 2018: Dylan Groenewegen.

Tourhelden: Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen, Dylan van Baarle, Koen de Kort. En ook: Fabio Jacobsen, Ramon Sinkeldam.

Dylan Groenewegen komt onder meer naar Wateringen. / Jeff Pachoud | AFP

Vrijdag 2 augustus: Heerlen

Naam: RaboRonde van Heerlen

Winnaar 2018: Tom Dumoulin.

Tourhelden: Mike Teunissen, Niki Terpstra (ovb), Sebastian Langeveld, Cees Bol, Koen de Kort. En ook: Jos van Emden, Roy Curvers.

Zaterdag 3 augustus: Maarheeze

Naam: Mijl van Mares

Winnaar 2018: Niki Terpstra.

Tourhelden: Dylan van Baarle. En ook: Bas van der Kooij (3e NK).

Zondag 4 augustus: Emmen

Naam: Rabobank Gouden Pijl

Winnaar 2018: Tom Dumoulin.

Tourhelden: Dylan Groenewegen, Dylan van Baarle. En ook: Lars Boom, schaatser Kjeld Nuis.

Maandag 5 augustus: Roosendaal

Naam: Draai van de Kaai

Winnaar 2018: Piotr Havik.

Tourhelden: Sebastian Langeveld. En ook: Mathieu van der Poel, Moreno Hofland.

Geen Tourheld, wel een held: Mathieu van der Poel rijdt één criterium, in Roosendaal. / Bas Czerwinski | ANP

Dinsdag 6 augustus: Steenwijk

Naam: Spektakel van Steenwijk

Winnaar 2018: Dylan Groenewegen.

Tourhelden: nog geen namen bekend.

Donderdag 8 augustus: Oostvoorne

Naam: Profwielerronde van Oostvoorne

Winnaar 2018: Dylan Groenewegen.

Tourhelden: Mike Teunissen, Dylan van Baarle, Cees Bol, Koen de Kort, Sebastiaan Langeveld. En ook: Roy Curvers.

Vrijdag 9 augustus: Maastricht

Naam: RSM Wealerronde (voorheen Ridderronde Maastricht)

Winnaar 2018: Roy Curvers.

Tourhelden: Mike Teunissen. En ook: Ramon Sinkeldam.

Zondag 11 augustus: Zevenbergen

Naam: Raboprofronde van Zevenbergen (onderdeel Wielerweekend van Moerdijk)

Winnaar 2018: Iljo Keisse.

Tourhelden: Bauke Mollema, Koen de Kort. En ook: Fabio Jakobsen, Antwan Tolhoek, Danny van Poppel.

Peter Sagan komt in zijn groene trui naar Etten-Leur. / Julien de Rosa | EPA

Zondag 18 augustus: Etten-Leur

Naam: Profronde van Etten-Leur

Winnaar 2018: Tom Dumoulin.

Tourhelden: Steven Kruijswijk, Peter Sagan (groene trui). En ook: Fabio Jakobsen en Antwan Tolhoek.

Vrijdag 30 augustus: Almelo

Naam: Profronde van Almelo

Winnaar 2018: Antwan Tolhoek.

Tourhelden: nog geen namen bekend.