Verstappen na crash vijfde, thuiszege Hamilton

Sebastian Vettel heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië goed verpest voor Max Verstappen. De Nederlander lag op koers voor een plek op het podium, toen de Duitser zijn Ferrari hard achterop reed bij de Red Bull van de Nederlander. Verstappen stuiterde met zijn auto de grindbak in, maar kon wonder boven wonder de race op Silverstone vervolgen. Hij moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Lewis Hamilton liet de 140.000 Britse fans juichen. Hij won in zijn Mercedes voor de zesde keer zijn thuisrace. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die van poleposition was gestart, eindigde als tweede en de Monegask Charles Leclerc finishte als derde in zijn Ferrari.

Ronde 38

De spraakmakende botsing gebeurde in de 38e van de 52 te rijden ronden. De snellere Verstappen had zojuist de Ferrari van Vettel ingehaald op een recht stuk en lag derde, maar de Duitser maakte de fout door veel te laat af te remmen voor de bocht. Hij knalde achterop de bolide van Verstappen.

De Limburger inspecteerde zijn auto en was hoogst verbaasd dat hij geen lekke banden had en ook geen verdere schade constateerde. "Hoe is het mogelijk dat de vloer nog heel is?" riep hij door de teamradio. De race was vervolgens te kort om vanaf de vijfde plek nog weer naar voren op te rukken. Hij arriveerde 5 seconden na zijn teamgenoot Pierre Gasly.

Ook Vettel kon de race vervolgen, al moest hij wel naar pitstraat voor een nieuwe voorvleugel. De wedstrijdleiding gaf hem 10 strafseconden en de kopman van Ferrari, de laatste tijd al weinig succesvol, passeerde de finish als vijftiende.

Cadeautje

Hamilton kreeg de zege min of meer cadeau. Het lukte hem niet zijn teamgenoot Bottas in de race zelf in te halen, maar profiteerde van een slimmere pitstopstrategie. De Brit boekte al zijn tachtigste grandprixzege en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap.

Het publiek kreeg waar voor zijn geld. Nog voor Vettel Verstappen van de baan duwde, was de Nederlander zeer actief in de race. Hij was constant in gevecht met Leclerc en ging zo ver in zijn drang om in te halen, dat hij zelfs de pitstraat gebruikte om meteen na een bandenwissel de Monegask te passeren.