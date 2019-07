Vechtmachine naar de finale: Wennen aan het idee

Na de Verenigde Staten, Noorwegen, Duitsland, China, Zweden, Brazilië en Japan wordt Nederland zondag het achtste land dat een finale van het WK vrouwenvoetbal speelt. De historische prestatie leidde uiteraard tot uitzinnige reacties. De hoofdmoot binnen de selectie: ongeloof.

„We staan in de WK-finale, niet normaal gewoon. Ik moet nog even wennen aan het idee. Dit is echt heel bijzonder", zo sprak Jackie Groenen na afloop tegenover de NOS. De middenvelder maakte in de halve finale de enige goal tegen Zweden. „Ik bewaar mijn doelpunten voor de speciale momenten. Ik kreeg de bal voor het strafschopgebied en moest wel schieten vanuit die positie. Hij vloog er mooi in. Supervet."

Vechtmachine

Ook bondscoach Sarina Wiegman was in de wolken. „Over zes maanden kan ik het pas geloven. Ja, ik weet het, zondag moeten we de WK-finale nog spelen en dan zullen we er echt wel weer staan. Maar nu gaan we even feestvieren en daarna heel hard uitrusten. We zijn gewoon een vechtmachine. Er zit een enorme drive in dit team. Als je als team functioneert, kun je meer. En dan hoef je niet altijd beter te zijn dan een tegenstander. Dan kun je van iedereen winnen. Dat zag je in deze wedstrijd ook weer."

Keeper, aanvoerder en vooral uitblinker Sari van Veenendaal sloot zich daarbij aan. „Het voetbal is misschien niet zo bijzonder, maar we kunnen wedstrijden wel goed afsluiten, daar heb ik respect voor."

Gekkenhuis

Niet alleen de speelsters en de technische staf gingen na de wedstrijd uit hun bol. Ook in Nederland waren de reacties meer dan opgetogen na de goal van Groenen en het laatste fluitsignaal. Een bloemlezing.