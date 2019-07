Twintigste etappe Tour ingekort wegens noodweer

De zaterdagetappe van de Tour de France wordt ingekort vanwege verwacht noodweer. In plaats van 130 kilometer, wordt er maar 59 kilometer gereden.

Het beklimmen van de Cormet de Roselend is mede door landverschuivingen en modderstroom onmogelijk geworden, waardoor de renners na de start in Albertville direct naar de voet van de klim naar Val Thorens rijden. De start van de etappe in de Alpen is om 14.30 uur.

Eerder beëindigd

De etappe van vrijdag werd al eerder beëindigd vanwege zware hagelbuien. Door de zware hagel was de route naar beneden niet meer begaanbaar. De etappe werd 25 kilometer voor de finish stilgelegd. Een deel van het resterende parcours was spekglad na de hagelbui. IJswater stroomde over delen van de weg naar de finishplaats.

Winnaar

De etappe vrijdag leverde geen winnaar op. In eerste instantie riep de jury dat Colombiaan Egan Bernal uit tot winnaar van de negentiende etappe, maar daar komt men nu op terug. Bernal is wel de nieuwe klassementsleider. Hij neemt de gele trui over van Julian Alaphilippe.