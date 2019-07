Tourwinnaar Bernal rijdt woensdag in Chaam

‘Rondjes om de kerk’ worden ze genoemd. Maar hoe leuk is het om die helden van de afgelopen Tour de France door jouw plaats of in de buurt te kunnen zien fietsen? Nederland telt tot eind augustus 14 criteriums voor profwielrenners, maandagavond (traditioneel) te beginnen in Boxmeer. In Brabant rijden alle Nederlandse tourrenners, op de geblesseerd afgestapte Niki Terpstra en Wilco Kelderman na.

Egan Bernal

Of Tourwinnaar Egan Bernal in Nederland te zien is, is op dit moment nog niet bekend. De Acht van Chaam wil de Colombiaan dolgraag in Brabant zien fietsen, maar wacht nog op zijn jawoord. De bolletjestrui komt naar Surhuisterveen, de groene trui naar Etten-Leur.