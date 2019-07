Tien favorieten voor de Tourwinst

Zonder Tom Dumoulin, Chris Froom en Primoz Roglic, de nummers 2, 3 en 4 van vorig jaar, ligt de strijd om de winst in de 106e Tour de France open. Wel is de winnaar van de laatste editie vanaf zaterdag in Brussel present. Dit zijn tien kanshebbers voor de hoogste trede van het podium in Parijs.

Geraint Thomas. / Jeff Pachoud | AFP

Geraint Thomas

Komt uit: Groot-Brittannië. Ploeg: Ineos (voorheen Sky).

Won vorig jaar voor zijn kopman Chris Froome tijdens zijn negende Tourdeelname. Was toen geweldig op dreef. Maar wat kan hij dit jaar? Verder dan een derde plaats in de Ronde van Romandië kwam hij niet.

Egan Bernal. / Urs Flueeler / EPA

Egan Bernal

Komt uit: Colombia. Ploeg: Ineos.

Mocht Thomas tegenvallen, dat wordt dit de grote man. Hoewel hij pas één grote ronde reed (15e in de Tour van vorig jaar), is hij bezig aan een ijzersterk seizoen. De 21-jarige won al Parijs – Nice en de Ronde van Zwitserland.

Steven Kruijswijk. / Bas Czerwinski | ANP

Steven Kruijswijk

Komt uit: Nederland. Ploeg: Jumbo-Visma

Weet wat het is om een grote ronde te (kunnen) winnen. Was in 2016 op weg naar de eindzege in de Giro d’Italia, maar sloeg op de een-na-laatste dag over de kop tegen een sneeuwmuur. Heeft alles op alles op deze Tour gezet.

Thibaut Pinot. / Josep Lago | AFP

Thibaut Pinot

Komt uit: Frankrijk. Ploeg: Groupama-FDJ.

Vindt de druk van het Franse publiek eigenlijk verschrikkelijk, maar heeft zijn zinnen toch op de Tour gezet. Won al etappes in alle drie de grote rondes (Frankrijk, Italië, Spanje), maar een eindzege heeft hij als bijna-dertiger nog altijd niet op zak.

Romain Bardet. / Anne-Christine Poujoulat | AFP

Romain Bardet

Komt uit: Frankrijk. Ploeg: AG2R.

Franse hoop in bange dagen. Weet met vijf Top 10-klasseringen in de laatste vijf Touredities wat het is om drie weken Frankrijk te trotseren.

Jacob Fuglsang. / Bas Czerwinski | ANP

Jakob Fuglsang

Komt uit: Denemarken. Ploeg: Astana

Won dit jaar al Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné. Ooit moet het toch gebeuren met deze talentvolle Deen. Echter, in grote rondes wil het maar niet lukken. Zijn beste notering – zevende – stamt al van de Tour van zes jaar geleden.

Nairo Quintana. / Luis Eduardo Noriega | EPA

Nairo Quintana

Komt uit: Colombia. Ploeg: Movistar.

Altijd een kandidaat, deze kleine berggeit. Werd al twee keer tweede (Tour de France 2013 en 2015) en een keer derde (2016). Was de laatste twee jaar minder op dreef.

Mikel Landa. / Luk Benies | AFP

Mikel Landa

Komt uit: Spanje. Ploeg: Movistar.

Trekt samen op met Quintana, maar is dé man als die tegenvalt. Werd al eens vierde en heeft met zijn 29 jaar een winnaarsleeftijd.

Vincenzo Nibali. / Allesandro di Meo | EPA

Vincenzo Nibali

Komt uit: Italië. Ploeg: Bahrain-Merida.

Zegt als rittenkaper aan de start te verschijnen en heeft al de Giro d’Italia in de benen (tweede plaats). Een aantal etappes eindigt echter met een flinke afdaling en als er iémand kan dalen…

Adam Yates. / Anne-Christine Poujoulat | AFP

Adam Yates

Komt uit: Groot-Brittannië. Ploeg: Mitchelton-Scott.

De Brit is lekker op dreef dit wielerseizoen en werd al een keer vierde in de Tour de France. Wint dit jaar zware bergritten en lijkt nog steeds in vorm.