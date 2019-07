Simon Yates wint Pyreneeënrit na knappe sprint

Simon Yates heeft de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de eerste Pyreneeënrit maar de top van de laatste col lag op 30 kilometer voor de finish. De Brit van Mitchelton-Scott was in de sprint te sterk voor zijn twee medevluchters. De Spanjaard Pello Bilbao werd tweede, de Oostenrijker Gregor Mühlberger derde.

De rit begon met tal van pogingen een ontsnapping op gang te zetten. Uiteindelijk slaagde een veertigtal renners erin zich af te scheiden. Onder hen renners die goed bergop kunnen rijden, maar ook sprinters als Dylan Groenewegen en Peter Sagan, de laatste op jacht naar de punten bij de tussensprint.

Vroege aanvallen

De Slowaak pakte de punten en haakte aan het begin van de beklimming van de Peyresourde af, net als onder anderen Groenewegen, Cees Bol en de Noor Edvald Boasson Hagen. De Fransman Lilian Calmejane was de eerste aanvaller. De renner van Direct Energie leek als eerste boven te komen maar de Belg Tim Wellens, de drager van de bollentrui, sprintte hem nog voorbij.

In de afdaling ging Simon Clarke er alleen vandoor. De Australiër begon met een minuut voorsprong op de Italiaan Matteo Trentin aan de beklimming van de Hourguette d'Ancizan. Vanuit de groep overgebleven vluchters werkte Yates zich in de klim naar voren. De Brit was na een mislukte Giro op jacht naar zijn eerste ritzege ooit in de Tour. 2 kilometer onder de top had hij alleen nog Mühlberger in zijn wiel hangen, terwijl Bilbao probeerde aan te sluiten. De klassementsrenners hielden ondertussen slechts elkaar in de gaten.

Na een lange afdaling was Yates de snelste in de spurt. De 26-jarige Brit heeft nu ritzeges in Giro (3), Vuelta (2) en Tour achter zijn naam. Hij won de Vuelta vorig jaar ook, maar na de achtste plaats in de Giro maakte hij zich over het klassement in de Tour geen illusies.

Rustige dag Kruijswijk

Het peloton, met geletruidrager Julian Alaphilippe, kwam een kleine 10 minuten later binnen. Voor de top van het klassement bracht de rit geen verandering. Alaphilippe begint vrijdag aan de individuele tijdrit over ruim 27 kilometer in Pau met een voorsprong van 1.12 op de Brit Geraint Thomas. Steven Kruijswijk staat vierde. Vrijdag zal het peloton mogelijk meer door elkaar geschud worden als er een individuele tijdrit op het programma staat.