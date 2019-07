Rapinoe niet naar Witte Huis: ‘U sluit mij uit'

De aanvoerder van het Amerikaanse voetbalelftal, Megan Rapinoe, heeft president Trump opnieuw laten weten niet naar het Witte Huis te komen. „U sluit mij uit, u sluit mensen uit die op mij lijken, u sluit mensen van kleur uit. U moet het voor iedereen beter doen.” Zo zei Rapinoe tegenover CNN.

Verantwoordelijkheid

De vedette liet eerder al weten niet naar het Witte Huis te zullen afreizen voor een huldiging indien zij en haar teamgenoten het WK zouden winnen. Rapinoe is een lesbienne en met haar roze haar een opvallende verschijning.

„Megan mag ons land, het Witte Huis of onze vlag nooit afvallen. Wees trots op de vlag die je draagt”, was de reactie van president Trump op Twitter.

Volgens Rapinoe is het tijd om af te rekenen met de slogan van de president tijdens de verkiezingscampagne, Make America Great Again. „Omdat je teruggaat naar een tijdperk dat niet geweldig was voor iedereen. Het zou kunnen dat het geweldig was voor een paar mensen, maar het is niet geweldig voor alle Amerikanen op deze wereld. Je hebt een ongelooflijke verantwoordelijkheid als hoofd van dit land om voor iedere persoon te zorgen en je moet het voor iedereen beter doen.”

Niet logisch

De rest van het voetbalteam deelt dezelfde mening als de aanvoerster. „Het is voor ons helemaal niet logisch om het Witte Huis de mogelijkheid te geven ons in de schijnwerpers te zetten. Ik praat liever met andere mensen waarmee we wél verandering kunnen afdwingen, dan dat ik naar het Witte Huis ga.”