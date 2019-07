Novak Djokovic wint voor vijfde keer Wimbledon.

Novak Djokovic heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. De als eerste geplaatste Serviër was in een spectaculaire finale Roger Federer, die over de hele wedstrijd vijftien punten meer maakte, in vijf sets de baas: 7-6 (5) 1-6 7-6 (4) 4-6 13-12 (4).

Voor het eerst in de historie werd een enkelspelwedstrijd beslist met een tiebreak op 12-12 in de vijfde set. De wedstrijd duurde vier uur en 55 minuten en is daarmee de langste finale op Wimbledon ooit. Die stond op naam van Federer en Rafael Nadal, die in 2008 vier uur en 48 minuten over de eindstrijd deden.

Vijfde eindzege op Wimbledon

Voor de 32-jarige Djokovic is het zijn 16e grandslamtitel en zijn vijfde eindzege op Wimbledon. Hij was eerder in 2011, 2014, 2015 en 2018 de sterkste in Londen.

Begin dit jaar schreef Djokovic de Australian Open op zijn naam. Vorige maand ging de titel op Roland Garros naar Rafael Nadal.