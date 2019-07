Het Oranje Peloton: samen sporten, juichen en vieren

Aparte tribunevakken vol juichende Oranjesupporters. Samen sporten voor goede doelen. En nietsvermoedende wielerfanaten, topsporters en amateurs die een duwtje in de rug krijgen of voor wie een droom werkelijkheid wordt (zoals – dat zie je verderop in dit artikel – ex-wielrenner Bram Tankink die een man met blijvende hersenschade een Touretappe liet meemaken). Het valt allemaal onder de noemer: het Oranje Peloton van Nederlandse Loterij.

Gelukkig, gezond en sportief

Nederlandse Loterij is sinds begin dit jaar de nieuwe hoofdsponsor van wielerbond KNWU. De zeven loterijen, waaronder de Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot en Toto sportweddenschappen, hebben een missie bij te dragen aan een gezonder en gelukkiger Nederland. Het Oranje Peloton hoort daarbij en werd dit jaar geïntroduceerd bij de wielerklassieker Amstel Gold Race. Het Oranje Peloton biedt Nederlanders de kans om samen sport te beleven: samen bewegen, supporten en juichen bij succes. Zij komen samen bij toertochten en sportevents van goede doelen die door Nederlandse Loterij worden gesteund en zijn bij wedstrijden van Oranjeselecties (niet alleen wielrennen) aanwezig.

„Heel Nederland wint hiermee”, zegt Joost Zuure van Nederlandse Loterij. Het Oranje Peloton bouwen we steeds verder uit. Zuure: „Het is een mooie paraplu voor onze sponsoractiviteiten, met een oneindigheid aan mogelijkheden.”

Bram Tankink ontmoet de zieke man waarvoor hij het meemaken van een Touretappe regelde.

Focus op Nederlandse sporters

Dat de Nederlandse Loterij en het Nederlandse wielrennen een goed stel vormen, ‘daar zit een stuk historie achter’ meldt Zuure. „We hadden lange tijd een band met het in de Tour de France nu zo succesvolle Team JumboVisma. Die ploeg kreeg een steeds internationaler karakter, terwijl wij er als Nederlandse Loterij echt voor de Nederlandse sporters willen zijn. Met Jumbo die graag groter wilde instappen, konden we de ploeg met een stabiele basis achter ons laten. Daarom zijn wij nu partner van KNWU en van TeamNL van het NOC*NSF. Wij focussen ons op het verder helpen van de Nederlandse wielersport. Die sport is voor ons als loterij interessant. Wielrennen is populair en heel zichtbaar in Nederland.”

Hollandse trots

„Het Oranje Peloton is een beweging, waarbij we samen sporten, juichen en Nederlandse successen vieren. Met het Oranje Peloton willen we Nederland een stukje trotser maken en juichen en vieren faciliteren. Hollandse trots ligt heel dicht bij ons DNA en tegelijkertijd zijn wij een oer-Hollands bedrijf. Een groot deel van ons resultaat stroomt terug naar meer dan 70 sportbonden binnen het NOC*NSF en naar 18 goede doelen (161, 2 miljoen euro vorig jaar, red.) en de Staat. We zijn op die manier verankerd in de Nederlandse maatschappij. Nederlandse Loterij heeft geen winstoogmerk, wat betekent dat we jaarlijks het meeste prijzengeld uitkeren en een groot deel van ons resultaat teruggeven aan de maatschappij. Kortom, Oranje is een van de sterkste merken van ons land en die kracht omarmen wij als bedrijf graag. Met het Oranje Peloton.”

Ex-wielrenster Leontien Zijlaard-Van Moorsel geniet in het Oranje Peloton.

Oranje juichvakken

Het Oranje Peloton betekent niet alleen zelf sporten, maar ook aanmoedigen. Zuure: „Daar waar het kan organiseren we een Nederlands juichvak waar onze helden kunnen worden aangemoedigd.” Het Oranje Peloton is dit sportseizoen met een videoserie actief bij het BMX WK in Zolder, België (23-27 juli), het EK wielrennen in Alkmaar (7-11 augustus), het WK handbiken (12-15 september), het EK baanwielrennen in Apeldoorn (16-20 oktober) én het WK wielrennen in het Engelse Yorkshire. Zuure: „Eén van de andere initiatieven naast de juichvakken is dat we met een grote ploeg wielerhelden, relaties en wielerenthousiastelingen die via verschillende kanalen tickets kunnen winnen, naar Yorkshire gaan fietsen. Het Oranje Peloton wordt ook gekoppeld aan toertocht de Zuiderzeeklassieker van één van onze goede doelen, de Maag Lever Darm Stichting. Daar zien we zó’n mooie band tussen een goed doel en sport, dat wij met 1250 mensen in Oranje Peloton-tenue gaan meedoen. Ook bij de Ride for the Roses van KWF Kankerbestrijding, één van onze goede doelen, kijken we naar de mogelijkheden.”

Ambassadeur Tankink

Aanvoerder van het Oranje Peloton en ambassadeur van de Nederlandse Loterij is Bram Tankink. De sympathieke ex-profrenner richt zich op wielrennen, terwijl het Oranje Peloton veel breder is. Joost Zuure: „Zo hebben we Tess Wester bij het handbal als ambassadrice en is er – met hordeloopster Nadine Visser – ook een juichvak bij de Fanny Blankers Koen Games. En gingen we met twee bussen vol Oranje Peloton-supporters de Leeuwinnen steunen bij het WK vrouwenvoetbal. Wielrennen heeft wel een speciale attentie. Maar over de gehele sport hebben we niet alleen aandacht voor de top, maar voor elk niveau en ook voor de paralympische sport.”

Bram Tankink (3e van rechts) met de hele familie waarvoor een grote wens uitkwam.

Bram Tankink dus, de man die in de Tour de France nooit won maar met zijn mooie commentaren jarenlang de harten van de wielerfans stal. Zuure: „Ja, Bram heeft een natuurlijk aanstekelijk enthousiasme. Zijn onbevangenheid en passie voor de sport, dat kan je gewoon niet acteren. Dat steekt andere mensen aan. Vanuit die hoedanigheid is Bram de perfecte aanvoerder. Hij is de ideale man om mensen te helpen bij hun wensen.”

Alles voor elkaar krijgen

Tankink en Nederlandse Loterij maken van het vervullen van wensen en het helpen van sporters een videoserie. Zuure: „Bram krijgt alles voor elkaar als er voor een wens iets geregeld moet worden. Hij steekt er veel energie in en is een vrolijk type. Als je met hem content maakt, komt ie zelf ook altijd met plannen en ideeën. Dat is heerlijk en harstikke leuk werken. Nu hij met wielrennen gestopt is kan hij zijn ambassadeurs- en aanvoerdersrol goed vervullen.”

De goedlachse Tukker hielp onder meer een vriendengroep tijdens de Amstel Gold Race. Een van de vrienden lukte het nooit de zware Keutenberg te beklimmen. Tankink riep de hulp van baanwielrenner en wereldkampioen Jeffrey Hoogland in en die kreeg de jongeman wel aan de top. Voor de 19-jarige Yonna van Dam regelde Tankink de eerdergenoemde Tess Wester en Nadine Visser om haar op weg naar haar debuut bij het NK wielrennen mentaal te ondersteunen. Van Dam fietste (helemaal kapot, dat wel) in een veld van 155 deelneemsters in Ede naar een verdienstelijke 60e plaats.

Bijzonder moment in de Tour

Een van de hoogtepunten volgde deze week in de Tour de France. Door hulp van Bram Tankink, de Nederlandse Loterij en het Oranje Peloton kon Jacco, een man met permanente hersenschade - een extreme wielerfan - als VIP een etappe meemaken in een gastenauto van Team JumboVisma. Zuure: „Het was een hele operatie met allerlei apparatuur. De droom van deze meneer is door de inzet van Bram waargemaakt.” De video van dit avontuur zie je vrijdag op deze site.

Missie geslaagd: Bram Tankink maakt een droom van een zieke man werkelijkheid.

De verraste Jacco heeft zoals gemeld hersenschade en de Hersenstichting is een van de achttien goede doelen die gesteund worden via de afdracht van Nederlandse Loterij. Maar niet alleen dat. Zuure: „Wij hebben een ‘speel bewust 18+-beleid’ als verantwoorde aanbieder van kansspelen. Daarom willen wij niet als sponsor op de shirts van nationale jeugdselecties staan (op shirts van ‘onder 23’ en de elite-categorieën is de Nederlandse Loterij wel naamgever, red.). De ruimte op de shirts voor renners en rensters onder de 18 jaar hebben we geschonken aan de Hersenstichting. Zo weten we een mooie driehoek te slaan tussen de aan ons gekoppelde goede doelen en de sport.”

Inspiratiebron

Wanneer is het Oranje Peloton voor Nederlandse Loterij geslaagd? Zuure: „Als we samen in staat zijn om de Oranjegekte aan te wakkeren en samen de successen te vieren. En als mensen worden aangemoedigd, iets wat kan op verschillende manieren. We hebben het heel vaak over winst, zo denk je natuurlijk automatisch vanuit de loterijkant, maar winst zit voor ons ook in hele kleine dingen. Iemand die tijdens een revalidatie voor het eerst op een fiets stapt en merkt dat hij weer iets kan, is ook een enorme winst. Dat is niet alleen maar juichend over de finishlijn komen. Dat is ook Jacco, die nog eens een Touretappe kon meemaken. De grootste winst is dat zo’n man een groter publiek inspireert voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland.”