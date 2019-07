Etappe Tour vroegtijdig beëindigd na zware hagelbui

Door een zware hagelbui is de negentiende etappe van de Tour de France geneutraliseerd. De ronde is vroegtijdig beëindigd, omdat de route naar beneden door een hagelbui niet meer begaanbaar was.

De etappe is 25 kilometer voor de finish stilgelegd. De jury van de Tour besloot daartoe omdat een deel van het resterende parcours spekglad was na een zware hagelbui. IJswater stroomde over delen van de weg naar de finishplaats.

Toegesnelde sneeuwschuivers slaagden er niet in het parcours weer vrij te maken.

Nieuwe leider

Besloten is om de finish van de negentiende etappe te verplaatsen, naar de top Col de I'Iseran. In eerste instantie kroonde de jury Colombiaan Egan Bernal tot winnaar van de etappe, maar dat werd later ingetrokken. De etappe heeft nu geen winnaar.

Wel neemt Bernal de gele trui van Julian Alaphilippe. Ook is hij de nieuwe klassementsleider.

In 2015 werd er ook een etappe van de Tour geneutraliseerd, toen ging het om de laatste etappe.