Eerste 11 van '73 becommentariëren WK-finale

De Nederlandse voetbalvrouwen die in 1973 de eerste officiële interland speelden, zullen de finale van het WK vrouwenvoetbal aanstaande zondag becommentariëren. Maar dat zal op een andere manier gaan dan via radio of televisie. Het commentaar gaat namelijk via hun WhatsApp-groep dat live te volgen is op Facebook.

Opnieuw contact

Sinds de start van het WK in Frankrijk heeft het merendeel van het vrouwenelftal uit 1973 weer volop contact met elkaar. Ze maakten een WhatsApp-groep aan, genaamd ‘Eerste 11 van ‘73’, waarin ze iedere wedstrijd als het ware samen beleven. Al het hele WK geven ze daarin commentaar op de verrichtingen van het team van coach Sarina Wiegman.

De WhatsApp-groep tijdens de laatste wedstrijd van de voetbalvrouwen tegen Zweden. / Schermafbeelding Eerste 11 van '73 | KPN

In de WhatsApp-groep zitten acht speelsters van het oude elftal. Het gaat om José van Hoof, Hennie Vernooij, Hanneke van der Veen, Hennie Schlimbach, Marian Wellenberg, Tilly van Rooijen, Tonnie de Kort en aanvoerder Ellen Popeyus. Het commentaar van de acht voetbalvrouwen is zondagavond te volgen via een zogeheten tweede scherm op de Facebookpagina van KPN. „Zo kan elke Oranjefan tijdens de finale op het tweede scherm genieten van het commentaar van de eerste échte Oranje Leeuwinnen: zij die de weg hebben vrijgemaakt voor de heldinnen van nu”, aldus Yvette Belt van KPN.

Eerste interland

Het vrouwenvoetbal werd in Nederland pas in 1971 erkend. De ‘Eerste 11 van ‘73’ waren de voetbalsters die in 1973 voor het eerst onder de vlag van de KNVB een interland speelden. Nederland speelde toen tegen Engeland en verloor met 1-0. De eerste overwinning volgde op 11 mei 1974, tegen Zwitserland. De Nederlandse ploeg won toen met 0-3.

De Nederlandse vrouwen spelen zondag 7 juli om 17.00 uur de WK-finale tegen de Verenigde Staten.