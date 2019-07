5 miljoen kijkers, koning op bezoek en zure Duitsers

Of er oranjekoorts heerst? Nou, jazeker! Zo'n dertig procent van alle Nederlanders schakelde woensdagavond in op NPO1 voor met 1-0 gewonnen de halve finale van de Oranje Leeuwinnen tegen Zweden.

Record

Iets meer dan vijf miljoen mensen hebben woensdagavond gezien hoe de Nederlandse voetbalsters de finale van het WK hebben gehaald. Nog nooit eerder in de geschiedenis zagen zoveel mensen lineair een wedstrijd van het Nederlandse vrouwenelftal.

Dat heeft directeur Sjoerd Pennekamp van de Stichting Kijkonderzoek bevestigd. Tot nu toe was de best bekeken wedstrijd ooit de EK-finale in 2017; hier keken toentertijd live 4,1 miljoen Nederlanders naar. De huldiging van de Oranjeleeuwinnen werd toen overigens gezien door meer mensen; hier keken 5,3 miljoen mensen naar.

Koning

Een van de Nederlanders die niet inschakelt voor de finale is koning Willem-Alexander. Hij zal tijdens de eindstrijd namelijk in het stadion in Lyon zitten. Dat heeft de RVD laten weten. De kans dat het Amerikaanse staathoofd Donald Trump ook aanschuift lijkt miniem. Dit alleen al vanwege het 'ruzietje' dat hij en de sterspeelster Megan Rapinoe via de (sociale) media met elkaar uitvochten.

Waar er in Nederland een jubelstemming heerst rondom Oranje, reageert men in Duitsland de frustratie van de uitschakeling tegen Zweden in kwartfinale af op de ploeg van Sarina Wiegman. Volgens BILD won Oranje tegen Zweden de wedstrijd om de tweede plaats. Natuurlijk zal niemand ontkennen dat het elftal van de Verenigde Staten zondag de torenhoge favoriet is, maar in deze kop zit toch vooral de nodige frustratie en jaloezie.