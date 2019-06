Verstappen start op P4 in GP van Frankrijk

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Frankrijk zondag vanaf de vierde plaats. De Nederlandse Formule 1-coureur zette in zijn Red Bull een tijd neer van 1.29,409. Lewis Hamilton verzekerde zich opnieuw van poleposition.

De Britse leider in de WK-stand klokte 1.28,319 en was daarmee net wat sneller dan Valtteri Bottas, zijn Finse ploeggenoot van Mercedes: 1.28,605. Charles Leclerc werd derde. Pierre Gasly, teamgenoot van Verstappen, noteerde de negende tijd. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) start vanaf de zevende positie.

Niet top

„Ik denk dat we weer het maximale eruit hebben gehaald", aldus Verstappen na de kwalificatie op zijn eigen website. „Mijn 'ronde' was niet helemaal top, omdat de auto zich in de laatste twee bochten wat vreemd gedroeg. Dat moeten we nog even nakijken. Ik denk dat we anders wel in de buurt van de rondetijd van Ferrari hadden gezeten. Het lijkt er nu op dat McLaren dicht bij ons in de buurt zit, maar normaal gesproken zouden we toch drie of vier tienden voor hun moeten zitten.''

Lando Norris en Carlos Sainz van McLaren klokten respectievelijk de vijfde en zesde tijd. Verstappen denkt dat plek drie zondag het maximaal haalbare is. „Met de Mercedessen kunnen we, verwacht ik, niet vechten. Hopelijk wel met de Ferrari's. Het zal lastig gaan worden, maar we staan in ieder geval weer op een goede startpositie in vergelijking met Canada. We gaan ons best doen."

WK-stand

In de WK-stand staat Hamilton ruim aan de leiding. De Brit won dit seizoen al vijf van de zeven races. In Australië en Azerbeidzjan moest hij de zege aan Bottas laten. Vorig jaar won Hamilton in Frankrijk.