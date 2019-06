Verstappen niet op het podium, Hamilton wint

Voor de tweede keer ooit staan de Oranje Leeuwinnen op het WK. Alleen dit keer doen ze dat als regerend Europees kampioen. Jackie Groenen is een van de architecten van de ploeg. „We zijn beter op elkaar ingespeeld dan twee jaar terug.”

„Twee jaar geleden vlak voor het EK kon ik nog even afspreken met Jackie Groenen voor een interview via Skype”, vertelt een collega-journalist na afloop van het rondetafelgesprek met de middenvelder van de Oranje Leeuwinnen. Dat hij tot zijn teleurstelling haar nu met een paar collega’s moest delen, zegt genoeg over de enorm toegenomen populariteit van het vrouwenelftal.

De ploeg van Sarina Wiegman is hot en voor de regerend Europees kampioen zijn de verwachtingen hooggespannen voor het aanstaande wereldkampioenschap. Maar dat maakt Groenen allerminst zenuwachtig. „Ik hoor die optimistische stemming heel erg er door geduwd worden. Het feit dat mensen hoge verwachtingen bij ons hebben, zie ik als iets positiefs. Dat betekent direct ook dat de mensen enthousiast over ons zijn. Stel dat iedereen zou zeggen: we gaan er naartoe en als we de groep maar overleven, dan is het al prima. Dat zou ook geen goed teken zijn. Dat zou betekenen dat mensen niet positief over ons denken.”