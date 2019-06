Van Dijk en Wijnaldum: eigen weg naar groot succes

Het beste team van Europa bevat twee Nederlanders. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vierden zaterdag met Liverpool de winst in de Champions League. In de finale in Madrid werd er eigenlijk vrij simpel afgerekend met Tottenham Hotspur. 2-0 door een vroege strafschop van Mohammed Salah en een late schuiver van Divock Origi.

Gouden Bal

Van Dijk en Wijnaldum zijn niet de minste spelers binnen de selectie van Jürgen Klopp. Het zijn sterkhouders en Van Dijk is zelfs de populairste speler onder de fans van The Reds. Er gaan na de gewonnen finale stemmen op dat hij dit jaar de Gouden Bal verdient, al is hij daar zelf duidelijk over. „Als ik 'm win, zou ik er uiteraard blij mee zijn. Maar Messi moet 'm winnen. Hij is de beste van de wereld, of hij nu in de finale staat of niet.” Van Dijk is sinds zijn komst op Anfield, anderhalf jaar geleden, onomstreden en ook Wijnaldum staat bijna altijd in de basisopstelling.

Het mooie is dat ‘Virgil en Gini’ twee spelers zijn die hun carrière heel bewust gepland hebben en niet als jonge speler al op de eerste de beste trein zijn gesprongen die hen naar een grote club bracht. In een tijd waarin bijna elk groot talent door de Europese top uit Nederland weg wordt gekocht, zijn de twee succesvolste spelers jongens die een heel ander traject kozen. Van Dijk brak door bij FC Groningen, waarna hij slimme tussenstappen maakte. Eerst ging de verdediger naar Celtic in Schotland om vervolgens nog een paar jaar volledig te rijpen bij Southampton. Uiteindelijk was hij 26 jaar toen hij zijn contract tekende bij topclub Liverpool.

Gewaagde transfer

Ook Wijnaldum nam stappen, die weinig leeftijdsgenoten durven maken. Hoewel hij als kind van de club publiekslieveling was bij Feyenoord maakte hij in 2011 de gewaagde overstap naar rivaal PSV. Hij werd daar volwassener in zijn spel en vertrok na vier seizoenen naar Newcastle United. Newcastle degradeerde dat jaar, ondanks het geweldige spel van de Nederlander. Het leverde hem een dikverdiende transfer naar Liverpool op. Ook hij was toen al bijna 26 jaar oud.

Na een grootse huldiging aan de Mersey mogen Van Dijk en Wijnaldum zich maandagavond aansluiten bij het Nederlands elftal. Donderdag wacht de halve finale van de Nations League tegen Engeland, wanneer ze tegenover veel ploeggenoten zullen staan. Na historisch Liverpool-succes lonkt voor hen ook nog de eerste prijs van Oranje in 31 jaar tijd.