Oranje Leeuwinnen naar kwartfinales WK voetbal

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zichzelf weten te plaatsen voor de kwartfinales van het WK voetbal. In de volgende wedstrijd zullen ze tegen Italië spelen, dat eerder op de avond won van China.

Niet gestrest

Om in het toernooi te blijven moesten de vrouwen van Japan winnen. Met de winst zijn ze direct geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi. Voor de aanvang van de wedstrijd was de sfeer relaxt, vertelt een verslaggever in het programma M. „Ze zijn heel ontspannen", vertelt de verslaggever over de voetbalvrouwen. „Ze zijn echt minder gestrest, terwijl dit de knock-out fase is. Het is nu erop of eronder."

In de vijfde minuut krijgt Nederland gelijk de eerste grote kans voorgeschoteld. Na een voorzet van Martens raakt Miedema de bal net niet lekker en schiet ze naast. Toch blijff dat tempo aanhouden in de eerste tien minuten. In de vijftiende minuut krijgen de vrouwen de tweede kans, maar ook die gaat naast.

Prachtgoal

Een minuut daarna zit 'ie er opeens wel in. En wat voor goal. Lieke Martens tikt 'm zijwaarts naar achteren en hup, hij zit erin.

Een paar minuten daarna ziet Japan een gaatje, maar de paal wordt geraakt. Net voor de rust maken de Japanse vrouwen het gelijk. „Een prachtige aanval", klinkt het commentaar. „Sterk staaltje combinatievoetbal van Japan." Nog voor de rust proberen de Nederlandse vrouwen hun voorsprong te heroveren, maar de aanval wordt tegengehouden door Japan.

Na de rust zit het spel vast. Beide partijen spelen slordig, hoewel Japan meerdere keren serieuze kansen krijgt. In de 57e en rond de 70e minuut schiet Japan op het doel, maar de ballen gaan over of naast. In de 63e minuut weet Nederland tegen te houden.

Ijzersterk

Richting de 80e minuut voert Japan de spanning op. Nederland overleeft, terwijl Japan steeds sterker wordt en speelt. In de 87e minuut is daar eindelijk die grote kans voor Nederland. Hands zorgt voor een penalty en Lieke Martens weet 'm er ijzersterk in te knallen.

De blessuretijd is nog even spannend, wanneer het nog even 'vechten' voor het Nederlandse doel is. Maar ook daar weten de Leeuwinnen zich uit te redden.