Nadal na drie sets tegen Federer naar de RG-finale

Het beste team van Europa bevat twee Nederlanders. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vierden zaterdag met Liverpool de winst in de Champions League. In de finale in Madrid werd er eigenlijk vrij simpel afgerekend met Tottenham Hotspur. 2-0 door een vroege strafschop van Mohammed Salah en een late schuiver van Divock Origi.

Gouden Bal

Van Dijk en Wijnaldum zijn niet de minste spelers binnen de selectie van Jürgen Klopp. Het zijn sterkhouders en Van Dijk is zelfs de populairste speler onder de fans van The Reds. Er gaan na de gewonnen finale stemmen op dat hij dit jaar de Gouden Bal verdient, al is hij daar zelf duidelijk over. „Als ik 'm win, zou ik er uiteraard blij mee zijn. Maar Messi moet 'm winnen. Hij is de beste van de wereld, of hij nu in de finale staat of niet.” Van Dijk is sinds zijn komst op Anfield, anderhalf jaar geleden, onomstreden en ook Wijnaldum staat bijna altijd in de basisopstelling.