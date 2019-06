Hockeysters verslaan Australië in finale Pro League

Chris Froome mist de Tour de France, die op 6 juli van start gaat in de Belgische hoofdstad Brussel. De 34-jarige Brit van Team Ineos is woensdag tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné zwaar ten val gekomen. De viervoudig Tourwinnaar werd afgevoerd naar een ziekenhuis. Teammanager Dave Brailsford heeft aan Franse media bevestigd dat Froome niet kan starten in de Ronde van Frankrijk.

Neusgaten legen

Volgens berichten viel Froome op het moment dat hij zijn stuur even had losgelaten. „Hij kwam even met zijn hand van het tijdritstuur om zijn neusgaten te legen, en vervolgens kwam er een windhoos en kon hij een val niet voorkomen", zo meldt het Algemeen Dagblad. De windhoos van 60 kilometer per uur gooide hem tegen een muur aan.