Dumoulin maakt rentree na val in Giro: twijfels

Tom Dumoulin stapt zondag weer op de fiets voor een wedstrijd, voor het eerst sinds zijn val in de Giro d'Italia. De Nederlander rijdt het Critérium du Dauphiné in voorbereiding op de Tour de France.

Goede vorm

Toch weet de nummer twee van afgelopen jaar nog niet of hij daar in topvorm zal verschijnen. „Als het echt tegenvalt, wordt het moeilijk de Tour in goede vorm te halen", zo geeft hij toe in gesprek met de NOS. „Dan moet ik misschien mijn ambities bijstellen. Twee weken geleden dacht ik dat ik nu geen twijfels meer zou hebben, maar die twijfels heb ik wel."

De problemen voor de kopman van Team Sunweb zitten vooral in zijn knie, waarop hij in de Giro viel. „Ik heb nog wat vocht in de knie en het kraakbeen is een beetje beschadigd. Het was een flinke botkneuzing. Ik heb afgelopen week echt goed kunnen trainen, maar het gaf wel wat reactie. Ik merkte dat ik in het laatste uur meer last had dan in het eerste uur. Dat is niet ideaal."

Kruijswijk en Froome

In aanloop naar de Tour de France kiezen de meeste klassementsrenners voor het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Eerstgenoemde heeft dit jaar een indrukwekkend deelnemersveld. Naast Dumoulin staan ook Steven Kruijswijk, Chris Froome, Adam Yates, Nairo Quintana, Richie Porte en Romain Bardet op de startlijst.

De etappekoers begint zondag, duurt acht dagen en heeft een tijdrit (op woensdag), waar Dumoulin uiteraard tot de topfavorieten behoort.