Carapaz wint Giro, podium Jumbo, Mollema 5e

Richard Carapaz heeft de Ronde van Italië gewonnen. In de laatste etappe, een individuele tijdrit over 17 kilometer in Verona, eindigde de Ecuadoraan van Movistar als 36e, ruim achter ritwinnaar Chad Haga. De Amerikaan van Sunweb had al vroeg de uiteindelijk snelste tijd (22.07) neergezet.

Achter Carapaz, die met een veilige marge op zijn concurrenten aan de tijdrit was begonnen, sloot de Italiaan Vincenzo Nibali de Giro af als tweede. Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, werd derde. Hij slaagde er net in de benodigde seconden goed te maken op de Spanjaard Mikel Landa, die als nummer drie van het klassement aan de afsluitende tijdrit was begonnen. Bauke Mollema was de beste Nederlander en eindigde op de vijfde plaats. Tom Dumoulin begon aan de Giro als een van de favorieten, maar hij moest al in de eerste week na een val opgeven.

Toejuichingen

De ontvangst in de Arena van Verona was majestueus. Over een roze loper kwam Carapaz, afgelopen week 26 jaar geworden, binnenrijden onder toejuichingen van zijn landgenoten. Nooit eerder won een Ecuadoraan een grote wielerronde.

De vooraf aangewezen favorieten voor de eindzege hadden zo hun problemen gehad. Dumoulin was snel naar huis en de Brit Simon Yates bleek niet in de juiste vorm. Dat was Roglic wel, maar misschien had de Sloveen toch iets te vroeg gepiekt. Kort voor de Giro won hij nog de Ronde van Romandië, zijn derde zege in een rittenkoers dit jaar. In de eerste lange tijdrit was hij nog een klasse apart, maar tijdens de aaneenschakeling van bergritten in het tweede deel van de Giro moest Roglic steeds net iets toegeven op mannen als Carapaz, Landa en Nibali. In de afsluitende tijdrit was hij slechts goed voor de tiende tijd, maar het bereiken van het podium zorgde alsnog voor vrolijke gezichten bij de Nederlandse ploeg.

Trainingsongeluk

Haga bezorgde het geplaagde Team Sunweb, dat de Giro met vier man afsloot, op de slotdag alsnog een ritzege. Het was de Amerikaan, die de Belgen Victor Campenaerts en Thomas De Gendt achter zich hield, gegund. In 2016 was hij het zwaarste slachtoffer van een trainingsongeluk met een aantal ploeggenoten onder wie ook de Duitser John Degenkolb. Haga hield er een litteken aan over van zijn mond tot aan zijn borst.