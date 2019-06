Bertens verliest finale Rosmalen na vijf setpunten

Kiki Bertens heeft op het grastoernooi van Rosmalen naast de titel gegrepen. De als eerste geplaatste Bertens liet in de finale tegen de Amerikaanse Alison Riske vijf wedstrijdpunten onbenut. Ze verloor met 0-6 7-6 (3) 7-5. Bertens gaf een voorsprong van 6-0 en 4-1 uit handen.

Uitglijder

De schrik was groot toen Bertens in de beginfase van de tweede set uitgleed. Ze liep meteen naar haar bankje en kreeg een behandeling buiten de baan, waardoor de partij meer dan vijf minuten stillag. Bertens keerde rennend terug op het centrecourt en dat werd met een luid applaus ontvangen. Met een ingepakt bovenbeen leek ze de finale tot een goed einde te brengen, maar Riske zorgde voor een anticlimax in Rosmalen.

De partij werd halverwege de derde set, bij een stand van 3-3, enige tijd onderbroken wegens de regen. Na de onderbreking wist Bertens geen antwoord meer te vinden op het agressieve spel van Riske.

Zware week

Voor Bertens was het net geen bekroning van een zware week. Mede door regenval werden veel wedstrijden doorgeschoven naar latere tijdstippen. Het gevolg was bijvoorbeeld dat ze vrijdag in actie kwam in drie verschillende wedstrijd. Zaterdag speelde ze zowel de halve finale in het dubbel- als het enkelspel.

Voor de 28-jarige Riske is het de tweede titel uit haar loopbaan. In 2012 was ze de sterkste op het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin. Wel heeft ze verder nog zeven kleinere ITF-toernooien op haar naam staan.