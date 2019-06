Bertens in Rosmalen twee keer naar halve finale

Kiki Bertens lijkt de kater van haar ziekte op Roland Garros lekker weg te slaan. De Nederlandse tennister staat op Rosmalen zowel in het enkel- als het dubbelspel in de halve finale van het WTA-toernooi.

De als eerste geplaatste Bertens, de enige overgebleven geplaatste speelster in het vrouwentoernooi, was in twee sets te sterk voor de Russin Natalja Vichljantseva 6-3 6-3. Bertens had eerder op de dag haar partij in de tweede ronde gewonnen van landgenote Arantxa Rus (7-5 6-3). Die partij was donderdagavond stilgelegd wegens de regen.

Nadat ze anderhalve wedstrijd in het enkelspel had gespeeld, mocht Bertens nog even door in het dubbelspel. Ook hier stootte ze door naar de laatste vier. Met Demi Schuurs won ze in de kwartfinale van de Spaanse Georgina Garcia Perez en de Hongaarse Fanny Stollar met 7-5 6-2. In de halve finale neemt het duo het op tegen landgenotes Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs.

Druk programma

Zaterdag komt Bertens in de tweede partij op het centre court in actie met haar halve finale in het enkelspel tegen Jelena Rybakina uit Kazachstan. Daarna speelt ze de halve finale van het dubbel. Mocht ze die partij winnen, komt ze mogelijk later op de dag ook nog in actie in de finale tegen de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic.

Voor Bertens is het toernooi van Rosmalen een van de weinige waar ze ook in het dubbelspel in actie komt. De tennister wil zich dit jaar zoveel focussen op het enkelspel.