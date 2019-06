Belgische topclubs bevestigen gesprek BeNeLiga

Kiki Bertens wint Roland Garros! Er is een kans, een serieuze kans, dat dit over twee weken op dinsdag (Tweede Pinksterdag zit in de weg) de strekking is in koppen op de voorpagina’s van tal van Nederlandse kranten. De tennisster reist voor het eerst als een van de echte topfavorieten af naar een Grand Slam en hoopt de eerste Nederlandse vrouw te worden die er een op haar naam schrijft.

Het gravel is de ondergrond waarop ze vaak stukken beter voor de dag komt dan op het gras of het hardcourt. Dat bewezen de grote toernooien in aanloop naar Roland Garros wel. Zonder een set te verliezen zegevierde ze in Madrid – haar grootste toernooiwinst tot dusver – en in Rome kwam ze tot de halve finale. Stiekem is het misschien helemaal niet erg dat ze daar niet tot de finale reikte. Het zorgt ervoor dat ze even op scherp komt te staan en niet helemaal met d’r hoofd in de wolken verdwijnt.

Kerber