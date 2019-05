Verstappen aast zonder revanchegevoelens op revanche

Max Verstappen rijdt dit weekend rondjes door zijn achtertuin. De Nederlandse Formule 1-coureur woont al een aantal jaar in Monaco in de wijk Fontvieille, op een paar kilometer afstand van het beroemde stratencircuit. Juist op het rondje dat hij van binnen en buiten kent, lukte het hem de voorbije jaren nog niet om hoge ogen te gooien.

Twee keer DNF

„Monaco houdt nog niet van mij en ik nog niet van Monaco”, zo verzuchtte Verstappen in 2016 nadat hij voor het tweede jaar op een rij een DNF achter zijn naam kreeg. Hoewel hij op dat moment pas net een paar maanden in de kustplaats woont, wordt het de enige grand prix waarbij hij tijdens zijn eerste twee pogingen niet eens de finish weet te halen. In 2015 – nog in het team van Toro Rosso – lijkt hij een zeer trage pitstop te herstellen met een geweldige inhaalrace. Totdat een inhaalmanoeuvre bij Romain Grosjean in het honderd loopt en zijn wagen de muur opzoekt en het einde wedstrijd is. Een jaar later is de GP van Monaco de eerste race nadat Verstappen in Barcelona de jongste grand prix-winnaar ooit wordt. De harde realiteit zet hem met beide benen op de grond in Monte Carlo. Zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de race belandde hij in de vangrail.

Eigenlijk doet Verstappen in 2017 niks fout. Met plek 4 zet hij een stabiele kwalificatie neer en alles lijkt perfect te gaan, totdat tijdens de race de teamtactiek roet in het eten gooit. De Nederlander moet lang – te lang – doorrijden op ultrasofts, wat hem een podiumplaats kost. Uiteindelijk eindigt hij vijfde, wat vooralsnog zijn beste uitslag is in Monaco. Want de laatste keer ging het fout in de vrije training, als hij op vrijwel exact dezelfde plek als in 2016 de muur opzoekt. Hij mist hierdoor de kwalificatie en kan achteraan beginnen. Het levert een fraaie inhaalrace op, maar qua resultaat niets meer dan een negende plek.

Niet de juiste methode

Het moge duidelijk zijn: er gaat altijd wel iets fout in Monaco. Toch wil Verstappen de emoties van zijn vier vorige pogingen zoveel mogelijk van zich afzetten. Racen met revanchegevoelens is volgens hem niet de juiste methode, zo gaf hij onlangs aan tegenover Ziggo Sport. „Uiteindelijk komt er niet veel goeds uit als je er zo in gaat. Ik benader het weekend zoals ik alle laatste wedstrijden heb gedaan; gewoon lekker relaxt. Ik heb er zin in en ik hoef mij niet op te peppen of dat soort dingen. Natuurlijk weet ik dat de afgelopen paar wedstrijden hier niet helemaal top zijn gegaan vanwege verschillende dingen, maar uiteindelijk denk ik niet dat je heel veel dingen dan anders moet gaan doen ten opzichte van andere wedstrijden.”

Even lijken er donderdag tijdens de eerste vrije training ook weer problemen op het pad van Verstappen te komen. Hij komt vast te zitten als hij bij een van de bochten rechtdoor schiet, uiteindelijk kunnen de marshalls hem terug de baan op duwen. Verder is de training veelbelovend en zet Verstappen de tweede tijd neer op slechts zes honderdste van Lewis Hamilton. De coureur van Red Bull ziet de Brit dit weekend als de te kloppen man. „Mercedes is duidelijk de favoriet bij het ingaan van dit weekend. Ik heb er vertrouwen in dat we voor het podium kunnen vechten, maar voor welke trede van het podium, is nog even afwachten."