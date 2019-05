Van Dijk en Wijnaldum dicht bij de Champions League

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kunnen zaterdag met Liverpool de Champions League winnen. Daarmee kan het voor het eerst sinds 2006 gebeuren dat twee Nederlandse spelers samen de Cup met de Grote Oren omhoog mogen tillen. Destijds waren het Mark van Bommel en Giovanni van Bronckhorst bij Barcelona.

Twee vertegenwoordigers

Het was sowieso een meer dan uitstekend Champions League-seizoen vanuit Nederlands perspectief. Voor slechts de tweede keer in de laatste dertien edities deden er twee ploegen uit de Eredivisie mee aan het Miljoenenbal. En dat juist in het jaar dat de kampioen niet meer direct geplaatst was voor het hoofdtoernooi. PSV en Ajax versloegen op weg naar de groepsfase ploegen uit Oostenrijk, Oekraïne, België en Wit-Rusland. Landen die ons volgens de sceptische voorbij zouden zijn gestoken. Echter leverden de acht wedstrijden zes zeges en twee remises op en dus mochten Ajax en PSV aanschuiven bij de Europese elitie.

PSV kwam door de loting in een loodzware poule terecht met – zo zou later blijken – een halve finalist en een finalist (of mogelijk zelfs winnaar). Hoewel de ploeg een paar aardige wedstrijden speelde, maakten Eindhovenaren nooit echt aanspraak om overwintering in de Champions League. Ajax had een iets makkelijkere opdracht, maar nog steeds pittig zat. Deze vervulde het met verve. Zonder nederlaag overleefde het de groepsfase en de rest is geschiedenis.

Uiteindelijk voltrok er zich op 8 mei even voor elf uur ’s avonds een voetbaldrama. Ajax werd op de drempel van de finale uitgeschakeld door Tottenham Hotspur door een late goal van Lucas Moura. Toch kan de Nederlandse trots nog zegevieren in de Champions League, want bij Tottenham-tegenstander Liverpool zijn twee landgenoten belangrijke sterkhouders.

Van Dijk superieur

Van Dijk is meer dan zomaar een sterkhouder. Binnen anderhalf jaar is hij uitgegroeid tot de belangrijkste speler van Liverpool. Meer nog dan Mohammed Salah of Sadio Mané. Zo kreeg Liverpool dit seizoen slechts 22 tegengoals in de Premier League en twaalf in de Champions League. Dat is mede te danken aan de centrale verdediger van Oranje. Daarnaast pikt hij oog regelmatig een belangrijke goal mee, zoals bijvoorbeeld uit bij Bayern München. Niet voor niets sleepte hij alle individuele prijzen in de Premier League in de wacht.

Wijnaldum staat ook vaak op het wedstrijdformulier. Jurgen Klopp is groot fan van de Nederlander, maar uitgerekend voor de return tegen Barcelona was er geen plaats in de basiself voor hem. Noodgedwongen moest hij in de rust in het veld komen en prompt maakte hij twee treffers, die cruciaal waren om Barcelona te vellen. De kans dat hij zaterdag weer buiten de basis wordt gelaten, lijkt klein.

Als Tottenham wint van Liverpool, dan zit er natuurlijk ook een soort Nederlands tintje aan. Basiskrachten Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen en Davinson Sánchez zijn immers allemaal gerijpt in de Eredivisie. Daarnaast staan er met Vincent Janssen en Michel Vorm twee Nederlandse spelers onder contract, maar zij zijn in dit Champions League-seizoen samen goed voor 99 minuten (allemaal van Vorm). Dat geeft een stuk minder Hollands elan dan wanneer Van Dijk en Wijnaldum straks met de beker in hun handen staan.