Recht Ajax snel de rug voor de titelstrijd?

Hoe snel kan Ajax opkrabbelen na de dreun in de Champions League? Zondag wacht weer een match in de titelstrijd met PSV.

Met een uitlooptraining probeerden de spelers van Ajax donderdag de enorme teleurstelling over de gemiste kans op een finale van de Champions League enigszins te verwerken. ,,24 uur feesten of 24 uur rouwen en daarna weer verder ", zegt trainer Erik ten Hag al het hele seizoen. Maar misschien heeft zijn selectie wel langer nodig.

Meer pijn dan...

Een plaats in de eindstrijd van de Champions League in de 96e minuut verspelen. Dat doet misschien wel meer pijn dan een finale eervol verliezen. Ajax was een paar seconden verwijderd van iets wat al lang voor onmogelijk werd gehouden voor een Nederlandse club. Maar Lucas Moura verpestte met zijn derde treffer het Amsterdamse feestje.

Trainer Ten Hag sprak zijn spelers rond de uitlooptraining toe, zoals hij dat direct na de nederlaag tegen Tottenham Hotspur (2-3) al in de kleedkamer deed. Want Ajax moet verder. De 34e landstitel staat op het spel. Gelet op het sterke doelsaldo worden de Amsterdammers kampioen als FC Utrecht en De Graafschap zondag en komende woensdag worden verslagen. Lukt dat niet dan kan PSV in de resterende duels met AZ en Heracles Almelo profiteren.

Ten Hag benadrukte in zijn nabespreking dat zijn spelers trots mogen zijn op de Europese campagne, die één wedstrijd te kort heeft geduurd. Natuurlijk is dat zo, maar die boodschap ging bij de meeste voetballers het ene oor in en het andere uit. Real en Juventus uitschakelen met mooi voetbal. Hoe knap is dat? Maar dat besef komt later wel weer. Nu overheerst vooral de enorme pijn over een gemiste kans op de finale. Zo'n teleurstelling geef je niet zo maar een plekje. Dat is een litteken voor het leven.

Spoken door het hoofd

Had Kasper Dolberg wel moeten beginnen? En wat was er met hem aan de hand? Hij leek wel afwezig. Had Klaas-Jan Huntelaar niet beter kunnen beginnen of in ieder geval moeten invallen? En waarom kwam de opnieuw ongelukkig ingevallen Lisandro Magallán wel in het veld? Die vragen zullen ook door het hoofd van coach Ten Hag en zijn voetballers spoken. Maar wat de antwoorden ook zijn. Zondag komt FC Utrecht al op bezoek.

Ajax draait een topseizoen met een landstitel, een KNVB-beker en een halve finale van de Champions League. Maar dat kampioenschap is dus nog niet binnen. Hoe snel kunnen de spelers die woensdagavond hun tranen de vrije loop lieten zich herpakken? Alsof het zo moet zijn sluit Ajax woensdag af bij De Graafschap, waar het drie jaar geleden een ander trauma opliep en de titel op de laatste speeldag met een gelijkspel (1-1) verspeelde.

Matthijs de Ligt kon woensdag eerst juichen, later balen en donderdag lunchen. / Adrian Dennis | AFP

Koninklijk tafelen

Voor aanvoerder Matthijs de Ligt was er donderdag nog een toetje na een grote teleurstelling. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben geluncht met de Ajax-verdediger en onder anderen ook muziekproducer John Ewbank en rapper Ronnie Flex. Zij waren net als 25 anderen uitgenodigd voor een zogeheten uitblinkerslunch in Paleis Noordeinde. ,,Willem-Alexander en Máxima willen daarmee hun erkenning uitspreken voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd", meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Golden Boy Award

De geselecteerden hebben onlangs een prijs of onderscheiding ontvangen voor prestaties in hun werkgebied. De 19-jarige international De Ligt won dit jaar de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer van het jaar. Ronnie Flex won de Popprijs en Ewbank de Buma Lifetime Achievement Award. Verder stonden onder meer shorttrackster Suzanne Schulting, auteur Tommy Wieringa, hoogleraar John van der Oost, paralympisch snowboardster Bibian Mentel, radio-dj Willem van Kooten en schaatser Patrick Roest op de gastenlijst.