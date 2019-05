Giro-favorieten: de clash tussen Dumoulin en Roglic

De Giro d’Italia start zaterdag in Bologna. Bij absentie van uittredend winnaar Chris Froome zijn veel ogen gericht op Tom Dumoulin, maar de Nederlander is niet de enige kanshebber voor de eindzege.

Tom Dumoulin

Voor het derde jaar op een rij heeft Tom Dumoulin het algemeen klassement van de Giro d’Italia als hoofddoel bestempeld. Na zijn tweede plek vorig jaar wil hij nu weer terug naar de hoogste trede die hij in 2017 bezette. Zijn voorbereiding verliep in ieder geval beter dan vorig jaar, toen hij vooral heel veel pech had. De pech lijkt te zijn verschoven naar de rest van zijn ploeg. Dat Wilco Kelderman niet van de partij kan zijn, is een aderlating voor Dumoulin en Team Sunweb. Gezien de kwaliteiten van zijn tegenstanders zal Dumoulin het verschil vooral moeten maken in de drie individuele tijdritten van in totaal zestig kilometer. Het blijft een onderdeel waarin de meeste van zijn uitdagers niet uitblinken. Met de eerste twee zal hij al een flinke buffer willen opbouwen voordat ze vanaf rit 13 de bergen intrekken. Indien hij na al het klimwerk een kleine achterstand heeft, wacht er op de slotdag nog een tijdrit in Verona voor de nodige herstelwerkzaamheden.

Primoz Roglic

De grootste bedreiging voor de Nederlandse topfavoriet komt volgens velen vanuit een Nederlandse ploeg: Jumbo-Visma. De kopman Primoz Roglic is al maanden in supervorm en is normaal gesproken de enige klassementsrenner die Dumoulin enigszins kan bijbenen – en soms verslaan – in een tijdrit. Na zijn indrukwekkende laatste voorbereidingskoers, drie ritzeges en het eindklassement in de Ronde van de Romandië, vragen velen zich af of hij niet te vroeg in vorm is. Zeker omdat het zwaartepunt van de Giro – zoals altijd – in het tweede deel ligt. Maar het is moeilijk om dat in te schatten bij de Sloveen. Sinds hij in 2013 profwielrenner is geworden, is hij nog nooit echt tegen een mindere periode aangelopen. Zijn prestatiecurve stijgt alleen maar, zonder dat hij tegen het plafond van zijn kunnen aanbotst. Gesteund door een sterke ploeg is Roglic de gevaarlijkste uitdager, zo niet de te kloppen man voor deze Ronde van Italië.

Primoz Roglic/ANP

Simon Yates

Simon Yates zou vorig jaar de Giro gaan winnen, totdat hij twee dagen voor het einde een monumentale inzinking kende en ver terugviel. De Brit nam revanche in de Vuelta en wil nu wel de puntjes op de i zetten in Italië. Bergop is hij misschien wel de beste, maar daartegenover staat dat zijn tijdrit een stuk minder is dan die van Dumoulin of Roglic. Toch heeft hij dit jaar een flinke progressie geboekt op dat onderdeel. Dat maakt hem een niet te onderschatten kandidaat voor eindwinst in deze ronde.

Vincenzo Nibali

Hij won de Giro in 2013. Hij won de Giro in 2016. Wint Vincenzo Nibali nog eens drie jaar later weer de Giro? De grote hoop van Italië kende een moeizame start van het seizoen, maar liet in de laatste voorbereidingskoersen toch zien weer op niveau te komen. Of het genoeg gaat zijn, is de grote vraag. Met 34 jaar op de teller nadert het einde van zijn carrière stilaan. Bovendien zet hij volgend jaar waarschijnlijk alles op olympisch goud in Tokyo. Dus misschien is het wel de laatste grote kans voor de Haai van Messina om nog eens te schitteren in de ronde in eigen land.

Miguel Ángel López

Achter Chris Froome en Dumoulin werd Miguel Ángel López vorig jaar al derde. Een positie die hij ook in de Vuelta behaalde. Een geweldige prestatie, zeker als je je bedenkt dat de Colombiaan onlangs pas 25 jaar oud is geworden. López kan bergop terugvallen op geweldige krachtsexplosies. Daarnaast is zijn ploeg Astana waarschijnlijk de sterkste formatie in deze Giro. Het grote zwaktepunt is zijn tijdrit. Vorig jaar verloor hij op dit onderdeel ruim drieënhalve minuut ten opzichte van Dumoulin en destijds zaten er aanzienlijk minder tijdritkilometers in de ronde.

Mikel Landa

Ook Mikel Landa kan terugvallen op een sterke ploeg. Hij heeft bij Movistar maar liefst twee knechten die al eens vierde werden in de Giro. En dan te bedenken dat wereldkampioen Alejandro Valverde ook voorzien was, ware het niet dat hij geblesseerd raakte. Door zijn absentie is Landa wel de absolute kopman. Voor hem is dat een unieke situatie, want de voorbije jaren reed hij vrijwel altijd grote rondes met Froome, Valverde of Nairo Quintana in zijn ploeg. Maar dit keer is hij de grote naam. De Spanjaard hoopt dan ook zijn derde plaats van 2015 te kunnen verbeteren.

Bauke Mollema

De voorbije twee jaar heeft Bauke Mollema zich iets meer op etappewinst gefocust dan op een goed klassement, maar nu heeft de Groninger uitgesproken weer een poging te willen wagen. Het is lastig in te schatten waar hij precies staat op dat gebied. In de Waalse Pijl liet hij met een zesde plek zien dat zijn vorm dik in orde is, maar je kan je afvragen of hij echt in staat is om met de allerbesten mee te gaan. Misschien dat hij dat na een paar bergritten zelf ook inziet en zich weer toelegt op het winnen van een rit. De Giro is de enige grote ronde, waarin hem dat nog niet gelukt is.