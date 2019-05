De Ligt na drama: Zorgen dat we er zondag staan

Heel lang om te rouwen heeft Ajax niet na de pijnlijke uitschakeling tegen Tottenham Hotspur (2-3) in de Champions League. In de komende zeven dagen kan Ajax na de KNVB Beker ook de landstitel pakken. Iets dat volgens aanvoeder Matthijs de Ligt cruciaal is.

„Als je voor aanvang van het seizoen had gezegd dat we in Nederland de 'dubbel' zouden pakken, hadden wij daar gelijk voor getekend. Ook al voelen we op dit moment vooral veel pijn, we moeten zorgen dat we er zondag staan'', zo sprak de jonge verdediger na afloop.

Niet veel meegekregen

Erik ten Hag wacht nu de zware taak om zijn groep in korte tijd klaar te maken voor de ontknoping in de competitie. De trainer begon daar na afloop van het duel met de Spurs al mee met een korte toespraak in de kleedkamer. „Er werd wel wat gezegd, maar ik heb daar niet heel veel van meegekregen", bekende Frenkie de Jong. Zelfs bij de bijna altijd vrolijke middenvelder kon er woensdag geen lachje vanaf, daarvoor kwam de klap van het mislopen van de finale te hard aan.

De Jong denkt dat de selectie van Ajax sterk en volwassen genoeg is om tegen Utrecht het juiste antwoord te geven. „Nu overheerst de teleurstelling en morgen waarschijnlijk ook nog wel. Maar de tijd heelt alle wonden, zeggen ze wel eens. De landstitel is heel belangrijk voor ons. We kunnen ons daar zeker voor opladen."

Kampioenschap verzacht de pijn

Ajax heeft net zoveel punten als achtervolger PSV. Omdat het doelsaldo van de Amsterdammers veel beter is, volstaan normaal gesproken zeges tegen Utrecht en De Graafschap voor de eerste landstitel in vijf jaar tijd. Dat het zo lang geleden is dat Ajax zich kampioen mocht noemen, helpt volgens De Ligt de komende dagen ook mee om de juiste motivatie snel weer te vinden. „Als we kampioen worden, verzacht dat de pijn snel. We moeten niet vergeten dat dit een geweldige Europese campagne is geweest. We moeten bij elkaar gaan zitten en hier gewoon op een goede manier mee omgaan."

Een belangrijke rol lijkt de komende dagen weggelegd voor de routiniers, zoals Klaas-Jan Huntelaar bijvoorbeeld. De spits kwam terug naar Ajax om kampioen van Nederland te worden. Ook verdediger Joël Veltman richtte de blik woensdag alweer op de Eredivisie. „We spelen nog twee finales, dat moeten we beseffen. Het kan en mag niet zo zijn dat het seizoen als een nachtkaars uit gaat."