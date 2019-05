Bertens zonder druk op Grand Slam-jacht

Kiki Bertens wint Roland Garros! Er is een kans, een serieuze kans, dat dit over twee weken op dinsdag (Tweede Pinksterdag zit in de weg) de strekking is in koppen op de voorpagina’s van tal van Nederlandse kranten. De tennisster reist voor het eerst als een van de echte topfavorieten af naar een Grand Slam en hoopt de eerste Nederlandse vrouw te worden die er een op haar naam schrijft.

Het gravel is de ondergrond waarop ze vaak stukken beter voor de dag komt dan op het gras of het hardcourt. Dat bewezen de grote toernooien in aanloop naar Roland Garros wel. Zonder een set te verliezen zegevierde ze in Madrid – haar grootste toernooiwinst tot dusver – en in Rome kwam ze tot de halve finale. Stiekem is het misschien helemaal niet erg dat ze daar niet tot de finale reikte. Het zorgt ervoor dat ze even op scherp komt te staan en niet helemaal met d’r hoofd in de wolken verdwijnt.

Kerber

Vorig jaar waren de verwachtingen immers ook enorm hooggespannen, maar ging het al mis in de derde ronde. Angelique Kerber – natuurlijk niet de minste tegenstander – was haar met 6-7 (4), 6-7 (4) de baas. „Ik kreeg geen balans in mijn spel en maakte daardoor te veel fouten. Ik kwam niet los, had momenten van paniek en begon te veel te twijfelen", zo sipte ze na afloop.

Bertens begeeft zich bovendien op terrein waar ze nog nooit eerder geweest is. Waar nog geen een Nederlandse tennisster ooit geweest is. Topfavoriet. Nummer vier van de wereld. Winnares een van de allergrootste WTA-toernooien. Het is allemaal onontgonnen grond. Er blijft niet veel meer over. „Een grandslamtitel is de volgende stap”, zo erkende ze zelf ook in gesprek met De Volkskrant. Toch tempert ze enigszins de verwachtingen. „We zullen zien of het lukt. Het veld is breed in het vrouwentennis. Er lopen veel goede meiden rond. Elke dag de juiste dingen doen, dat blijft de basis.”

Twintig aces

Een van die ‘juiste dingen’ is het continu verbeteren van haar service. Op moeilijke momenten in Madrid kon Bertens meermaals terugvallen op haar opslag. „Ik speelde echt niet elke partij op topniveau, het was soms wisselvallig. Maar ik was solide en mentaal sterk op de belangrijke momenten.” Een paar weken daarvoor sloeg ze in Stuttgart haar persoonlijk acerecord aan diggelen. Twintig keer was enkel haar opslag al genoeg om Belinda Bencic kansloos te laten.

Dergelijke cijfers zijn maandag ook gewenst, als Bertens aantreedt in de eerste ronde tegen Pauline Parmentier. De Française mag dan wel slechts 65e staan op de WTA-ranking, maar ze is in het verleden een angstgegner voor Bertens gebleken. In onderlinge ontmoetingen staat het namelijk 0-3 voor Parmentier. Tel daar nog eens bij op dat ze het thuisvoordeel heeft in Parijs en het is duidelijk dat de Nederlandse direct haar borst kan nat maken. „Een heel pittige loting”, zo luidde haar conclusie dan ook. „Parmentier heeft heel veel ervaring, speelt graag op gravel en is gewoon een taaie dame. Het publiek zal iets meer achter haar gaan staan, maar daar heb ik over het algemeen weinig problemen mee.”

Gewoon een toernooi

Druk legt ze zichzelf dan ook zo min mogelijk op. „Ik beschouw dit als een gewoon toernooi dat ik wil winnen.” Binnen dat toernooi leeft Bertens van wedstrijd tot wedstrijd. Bezig met wie zie in de tweede ronde tegen kan komen, is ze nog niet. „Het heeft geen zin. Ik kan er maandag uit vliegen en dan heb je er niets aan om te weten tegen wie je in de tweede of derde ronde had gemoeten.”