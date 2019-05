Ajax beter uit dan thuis, Spurs slecht buitenshuis

Na de knappe 0-1 overwinning in het fonkelnieuwe stadion van Tottenham Hotspur wacht kersverse bekerwinnaar Ajax nog één wedstrijd op weg naar de finale van de Champions League. In eigen huis moet het de voorsprong, verkregen in Londen door een doelpunt van Donny van de Beek, met succes zien te verdedigen.

Dat Ajax de tweede halve finale thuis speelt, hoeft niet per se een voordeel te zijn. Dat is iets dat de Amsterdammers de voorbije rondes zelf hebben aangetoond. Zowel Real Madrid (1-2) als Juventus (1-1) was na het heenduel in de Johan Cruijff Arena in het voordeel. Maar waar Ajax in eigen huis moeite had om de tegenstander opzij te zetten, ging het voor vijandelijk publiek steeds goed. 1-4 werd het in Bernabéu, 1-2 in het Allianz Stadium. Daarop volgde vorige week de 0-1 in Noord-Londen. Daartegenover staat dat de laatste Europese thuiswedstrijd die er gewonnen werd ruim een halfjaar geleden plaatsvond. Op 23 oktober schoot Noussair Mazraoui Ajax in de slotminuut langs Benfica. Dat voelt als ongelooflijk lang geleden voor een ploeg die ondertussen de halve finale van de Champions League heeft bereikt.

Negen van de tien

Voor de tegenstander hoeft Ajax echter niet bang te zijn als het gaat om uitvorm. Tottenham Hotspur verloor liefst negen van zijn laatste tien officiële uitwedstrijden. Alleen op bezoek bij Borussia Dortmund werd het 0-1, dankzij een doelpunt van de nog altijd geblesseerde Harry Kane, maar verder lukt het al maanden niet meer voor de formatie van Mauricio Pochettino. Vooral in de Premier League verlopen de wedstrijden op vreemde bodem dramatisch met nederlagen bij onder andere Bournemouth, Burnley en Crystal Palace. Ploegen die in Engeland ergens in het rechterrijtje staan.

Het is dus niet gek dat er ongelooflijk veel pessimisme heerst, vooral na de nederlaag bij Bournemouth afgelopen weekend. Tottenham ‘misdroeg’ zich op Dean Court met twee directe rode kaarten. Een daarvan was voor Heung Min-Son, de Zuid-Koreaan op wie alle hoop is gevestigd voor een eventuele ommekeer, nadat hij een tegenstander in het gezicht duwde en een trappende beweging maakte. Bournemouth-verdediger en Oranje-international Nathan Aké maakte uiteindelijk in de slotminuut de winnende treffer, alsof hij daarmee zijn landgenoten alvast het goede voorbeeld wilde geven.