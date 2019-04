Voetbalsters vernederen Chili met 7-0

Johan Derksen is voorlopig niet te zien bij het programma Veronica Inside. Hij ligt namelijk in het ziekenhuis met een hersenschudding. Dat maakte presentator Wilfred Genee woensdag bekend in de radioversie van het programma.

Slecht aan toe

Derksen is thuis van de trap gevallen en liep daarbij breuken in zijn gezicht op. Ook zijn arm is gebroken. De analist van Veronica Inside is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. „Hij is lange tijd buiten westen geweest, maar op gegeven moment is hij bijgekomen", zei Genee. Volgens hem is Derksen er slecht aan toe.