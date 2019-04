Vier voormalig Ajax-musketiers in Tottenham-dienst

Ajax heeft een unieke kans om de finale van de Champions League te halen. Als dat niet lukt, staan er alsnog minimaal vier oud-spelers van de club in de eindstrijd. Want tegenstander Tottenham Hotspur shopte de voorbije jaren graag in Amsterdam.

Jan Vertonghen (32 jaar)

Jan Vertonghen is zonder twijfel een van de meest populaire Ajacieden van de laatste tien jaar, al begon de Belg verkeerd. Tijdens een verhuurperiode aan RKC Waalwijk maakte hij een belangrijke goal tegen Ajax, die ervoor zorgde dat de Amsterdammers de titel in 2007 misliepen. In de jaren erna groeide de Belg uit tot vaste waarde en zelfs aanvoerder. Het zingen van een Feyenoord-onvriendelijk liedje tijdens de bekerhuldiging van 2010 maakte hem nog eens extra populair. Zijn fatale goal in dienst van RKC was vergeten. Twee jaar later legde Tottenham Hotspur 12,5 miljoen euro voor hem neer. Zijn start in Londen verliep een stuk minder stroef. Hij werd gelijk opgenomen in het Premier League-team van het jaar en is eigenlijk nooit een vraagteken geweest. Zijn toekomst is dat wel, want hoewel hij gelukkig is bij Tottenham heeft hij de deur altijd opengehouden voor een terugkeer. Nu Ajax Europees weer op de kaart staat, is terugkeren misschien wel verleidelijker.

Christian Eriksen (27 jaar)

Ajax haalt de laatste jaren veel spelers uit Denemarken, maar Christian Eriksen is zonder twijfel de meest talentvolle. De aanvallende middenvelder imponeerde – ondanks zijn soms wat flegmatieke voorkomen – dusdanig op de Nederlandse velden, dat Tottenham in 2013 12,5 miljoen euro voor hem betaalde. Daar lijkt het flegmatieke uit zijn spel te zijn verdwenen en heeft hij zich doorontwikkeld tot een van de beste spelers in Engeland. Het lijkt er op dat Ajax binnenkort nog een paar miljoen voor hem kan ontvangen, want het heeft er alle schijn van dat hij deze zomer wordt doorverkocht. Maar eerst keert hij terug naar zijn oude club. „Het voelt als een sprookje om tegen Ajax te mogen spelen in de halve finale van de Champions League. Het wordt heel leuk om terug te keren in de Johan Cruijff Arena.”

Davinson Sánchez (22 jaar)

Een jaar speelde Davinson Sánchez slechts in Amsterdam, maar daar liet de verdediger wel een onuitwisbare uitdruk achter. De grote, sterke en snelle verdediger had een groot aandeel in het behalen van de finale van de Europa League in 2017. Doordat Tottenham vervolgens 40 miljoen euro betaalde, kan de Colombiaan Ajax nu de weg naar een nieuwe Europese finale versperren. In Engeland zijn zijn prestaties goed, maar af en toe – vooral in zijn eerste jaar – zit er nog een rare onbezonnen actie tussen. Toch is zijn trainer vooral lovend. „Niet veel centrumverdedigers kunnen wat hij kan.” Van de vier oud-Ajacieden kent Sánchez de meeste spelers van de huidige selectie. In de finale van de Europa League stond hij samen met André Onana, Matthijs de Ligt, Joël Veltman, Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg in de basis. Frenkie de Jong, Donny van de Beek en David Neres vielen in. De grote vraag wordt of die kennis een voordeel gaat zijn voor Sánchez.

Toby Alderweireld (30 jaar)

De afstand tussen Antwerpen en Amsterdam is niet heel groot op de wereldbol, maar toch had Toby Alderweireld moeite om zich volledig op zijn gemak te voelen in de Nederlandse hoofdstad. Vooral omdat hij zijn familie in België miste. Heimwee speelde regelmatig bij hem op. De timide verdediger kwam al als vijftienjarige naar Ajax en het was pas in zijn laatste jaren dat hij er echt loskwam. In 2013 ging hij naar Atlético Madrid, de club waarvan het stadion dit jaar het toneel is voor de Champions League-finale. Een succes werd dat niet. Hij werd na een jaar verhuurd aan Southampton en maakte vervolgens de overstap naar Tottenham Hotspur. Daar lijkt hij helemaal op zijn plek te zijn, misschien nog wel meer dan in Amsterdam. Al is hij niet foutenvrij, zo ondervond PSV ook in de groepsfase, toen Alderweireld niet zijn allerbeste dag kennen. Tegen Ajax zal hij die wel moeten hebben, zodat hij op 1 juni kan terugkeren naar zijn club in Madrid.

Fifty-fifty

Tegen Real Madrid en Juventus was Ajax op voorhand de grote underdog, maar tegen Tottenham Hotspur is dat anders. Dat heeft te maken met de snelgroeiende status van Ajax, maar ook hebben The Spurs in tegenstelling tot de vorige opponenten niet zo’n grote status. Het bereiken van de halve finale is voor de Engelsen net zo’n groot avontuur. Tottenham heeft vergeleken met Ajax een gigantische begroting, maar het investeerde dit seizoen niet in de selectie omdat er een nieuw stadion gebouwd werd. Daar komen nog eens wat voordelen voor Ajax bij. Topspits Harry Kane is geblesseerd en Son Heung-min mist de eerste wedstrijd wegens een schorsing. Dat maakt hun stootkracht voorin een stuk minder. De ploeg van Erik ten Hag is daarentegen helemaal fit en schorsingvrij. Het lijkt hoe dan ook een strijd te worden tussen twee teams die elkaar waard zijn en waarbij Ajax zeker niet kansloos is om door te stoten.