Verstappen jaagt op eerste 'podium' in Bakoe.

Groot feest in voetbalminnend Amsterdam en omstreken. Het is nu al een historisch seizoen: Ajax plaatste zich na 22 jaar eindelijk weer voor de halve finale van de Champions League. De Amsterdamse voetbalclub won met 2-1 van de Italiaanse club Juventus. Donny van de Beek en Matthijs de Ligt brachten het hoofd op hol van Ajax, de fans en de internationale media. „Er waren zelfs een paar Juventus fans die na afloop van de wedstrijd bleven staan voor een applaus”, zegt de 30-jarige Menno Weller die dinsdagavond bij de onvergetelijke wedstrijd in Turijn was.

Of je nou fan bent van PSV, Feyenoord of FC Utrecht, de overwinning van Ajax kunnen we nu heel voorzichtig toch al best een historisch moment noemen. PSV was de laatste Nederlandse ploeg die de halve finale van de Champions League haalde, in het seizoen 2004/2005. De Amsterdamse godenzonen lieten Real Madrid (die tot nu toe vijf keer de Champions League titel binnen sleepte) achter zich en versloegen Juventus. Op het moment dat deze krant naar de drukker ging was het nog niet bekend tegen wie Ajax het in de halve finale moet opnemen. Het is of het Engelse Manchester City of het Engelse Tottenham Hotspur.

‘Ajax-baby’s tackelen Juventus’