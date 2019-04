Je moet zestig minuten per dag bewegen, zo wordt voorgeschreven. Nou zijn er talloze manieren om even een uurtje te sporten. Rennen, fietsen, voetballen, tennissen, kickboksen. Voordat je ontdekt hebt welke sport bij je past, ben je zo een paar maanden verder. En niet alleen maanden, maar ook flink wat geld aan sportspullen. Om al die sporten uit te proberen zonder je flink in de kosten te werken, brengt Decathlon woensdag de DecaShare-app op de markt.

Het idee is dat Decathlon en gebruikers hier sportspullen kunnen uitlenen aan mensen die eens een sport willen uitproberen. Rico Verhoeven geeft alvast het goede voorbeeld en leent zijn kickbokshandschoenen uit. „Dit zijn handschoenen waarmee ik getraind heb”, vertelt Verhoeven, die hoopt dat anderen snel zijn voorbeeld volgen. „Omdat ik het heel belangrijk vind dat sporten toegankelijk wordt voor iedereen en zeker ook voor kinderen. Het kost bizar veel als je continu nieuwe sportspullen moet aanschaffen, terwijl mensen soms al blij zijn dat z’n hun contributie bij de voetbalclub kunnen betalen. Dan denk je dat gehad te hebben, maar dan komen daar nog kosten voor kicksen en scheenbeschermers bij.”

Topinitiatief

Zeker voor ouders van jonge kinderen kan sporten flink in de papieren lopen. Verhoeven: „Van kinderen weet je nooit hoelang ze een sport gaan volhouden. Vandaag vinden ze het nog leuk, maar morgen willen ze weer een andere sport proberen. Ik zou het naar vinden als er kinderen op school zijn, die niet mee kunnen praten over sporten, omdat hun ouders geen geld hebben om het te betalen. Daarom vind ik dit een topinitiatief, omdat het op deze manier kinderen, maar ook volwassenen motiveert om sporten te gaan ontdekken.”

„Doordat je zelf je spullen uit kan lenen zit er ook een sociaal deel aan DecaShare. Ik denk dat dat hand in hand kan gaan”, vervolgt Verhoeven. „De spullen die jij aanbiedt hoeven niet eens bij de Decathlon gekocht te zijn en je kan zelf bepalen of je voor het uitlenen een kleine vergoeding vraagt. Je bent als verhuurder alleen wel verantwoordelijk dat je goede en schone spullen uitleent. En andersom ben je ervoor verantwoordelijk dat alles weer netjes terugkomt bij de eigenaar.”

Grote sterke verdediger

Voordat Verhoeven definitief bij het kickboksen uitkwam, beoefende hij ook meerdere sporten. „Ik heb gebasketbald en gevoetbald. In basketbal was ik eigenlijk niet zo goed. Bij voetbal werd ik altijd in de verdediging gezet, omdat ik groot en sterk was. Toch wilde ik altijd liever scoren. Alleen als ik dan naar voren ging, was dat niet altijd een succes. Het kopen van sportspullen was in mijn familie vroeger geen probleem, maar ik snap dat er situaties zijn waarin dat wel het geval is.”

Verhoeven is sowieso actief bezig om mensen aan het sporten te krijgen. Vorig jaar begon hij zijn eigen trainingsapp The Winners Workout. „Het zijn mijn trainingen, maar dan geschaald op verschillende niveaus, van beginner tot gevorderde. Het zijn eigenlijk de oefeningen die ik doe om mijzelf fit te krijgen. Je kan trainen op kracht, conditie en flexibiliteit. Steeds meer mensen zeiden: ‘We vinden het echt te gek. Waarom voeg je geen kickbokstraining toe?’ Dus nu kan je ook echte kickboks-tutorials volgen. Hoe je moet stoten. Hoe je moet staan. Dat soort dingen leer je allemaal.” Dus als je er snel bij bent, doe je straks Verhoeven zijn oefeningen met zijn handschoenen aan.

Vier uur per dag

Wel zul je flink aan de bak moeten, als je net zo goed als Verhoeven wilt worden. „Ik train op dit moment drie tot vier uur per dag van maandag tot donderdag en vrijdag tot en met zondag een uurtje. Ik probeer zelf daarin ook nog continu te verbeteren. Zo werk ik nu ook met een osteopaat. Die houdt mijn lichaam in balans en je probeert te corrigeren in verkeerde houdingen en blessures te voorkomen.”

Of je nu gebruik maakt van DecaShare, The Winners Workout, geen van of allebei de apps, een excuus om niet te sporten is er volgens Verhoeven niet meer. „Het is zo laagdrempelig. Ik zou zeggen probeer het gewoon een keer. Je hoeft er niet voor naar de gym, veel oefeningen kan je gewoon in het park of in de tuin doen. Je hebt ook niet altijd gewichten of andere dingen nodig, je eigen lichaam is vaak genoeg.”