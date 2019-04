Van der Poel favoriet in AGR: ‘Rijdt ongelooflijk'

De Amstel Gold Race staat zondag op het programma. In de enige grote wielerklassieker die Nederland rijk is, is het al jaren zoeken naar succes van een coureur van eigen bodem.

Dylan Groenewegen is een van de beste sprinters ter wereld. Tom Dumoulin behoort tot de absolute wereldtop in het tijdrijden en in de grote rondes. Niki Terpstra rijdt als een van de allersnelste over kasseien. ‘We’ hebben in het wielrennen in bijna elke discipline minimaal een wereldtopper, maar uitgerekend in onze eigen klassieker de Amstel Gold Race doen we al jaren niet meer mee om de knikkers.

Geklopt door een Rus

De laatste Nederlander die echt dicht bij een overwinning in de Limburgse heuvels was, is Karsten Kroon. In 2009 reed hij naar een tweede plaats. „In de finale kwam ik samen met Robert Gesink en Sergej Ivanov voorop. Ivanov was al volgens mij al na kilometer 180 in de aanval gegaan. Dus toen ik op een gegeven moment doorkreeg dat Gesink het zwaar had, wist ik zeker dat ik ging winnen.” Het liep net even anders. Op de Cauberg moest Kroon het hoofd buigen voor de renner van Katusha. „Aan die Rus was volgens mij niks te doen. Als je de sprint tussen ons terugkijkt dan zie je ook dat het geen millimetersprintje is. Hij was gewoon te sterk die dag. Nu terugkijkend kan ik mijzelf niets verwijten. Ik heb daar geen fouten gemaakt.”

Kroon werd die dag tweede, Gesink derde, maar daarna bleef het succes voor Nederland uit. Een zevende plek van Bauke Mollema in 2014 is het beste resultaat tijdens de laatste negen edities. „Dat is ergens ook niet zo gek”, meent Kroon, die na zijn wielercarrière aan de slag is gegaan als commentator voor Eurosport. „Dat komt ook kansberekening bij kijken. We zijn maar een klein landje met zeventien miljoen inwoners en hebben maar een klein groepje mensen dat aan wedstrijdfietsen doet. Dan wordt er maar eens in de zoveel jaar een renner geboren die zo’n wedstrijd kan winnen.”

Mister Amstel Gold Race

„Een aantal jaar geleden, toen de finish nog bovenaan de Cauberg lag, was er eigenlijk altijd een groep van dertig à veertig man die ging sprinten. Het parcours is nu wat aangepast en daardoor is de koers een stuk opener.” In die periode dat het altijd sprinten tegen de Cauberg was, kreeg je dan ook vaak dezelfde mensen op het podium. Alejandro Valverde, Enrico Gasparotto, Jelle Vanendert, Simon Gerrans en natuurlijk mister Amstel Gold Race Philippe Gilbert. Kroon verwacht niet dat de viervoudig winnaar komend weekend weer het ereschavot mag betreden. „Gilbert heeft afgelopen zondag Parijs-Roubaix gewonnen en de geschiedenis wijst uit dat het heel lastig is om de week erna goed te zijn in de Amstel. Volgens mij is het in de laatste jaren alleen Greg Van Avermaet het een keer aardig gelukt.”

Dus vergroot dat de kansen van de Nederlandse renners, waaronder de sensationeel goed presterende Mathieu van der Poel. „Ik geef hem een hele goede kans om te winnen. Hoe hij rijdt, dat is echt ongelofelijk. En hij kan bovendien een sprint van een groep van een man of 50 afmaken.” Dat laatste is een belangrijk gegeven, weet Kroon. „Mollema is ook goed in orde, maar hij moet eigenlijk bijna altijd alleen aankomen. Dat is niet iets dat je hem kunt verwijten, goed kunnen aankomen is niet iets dat heel erg trainbaar is, dat is vaak gewoon een gegeven. Er zijn bijna geen klimmers die ook nog goed kunnen sprinten. De enige die dat echt kan is Valverde en die heeft daarom ook 120 koersen gewonnen.”

Niet zeuren

Tom Dumoulin zou het misschien wel kunnen, maar hij laat vanwege zijn voorbereiding op de Giro d’Italia de Amstel Gold Race aan zich voorbijgaan. „Daar mogen we ook niet over zeuren”, stelt Kroon. „Hij kan een grote ronde winnen en daar is hele specifieke training voor nodig. Daarom zit hij nu op hoogte. In Milaan-San Remo zag je ook dat hij niet kon volgen toen Alaphilippe aanging. Hij mist net die explosiviteit. Misschien dat hij het zou kunnen als hij zich er echt op zou richten, maar laat hem nu vooral lekker voor die grote rondes gaan.”

Wat Kroon betreft, moeten we dus vooral hopen op Van der Poel. „Hij is voor mij de grote favoriet. Als je ook zag wat hij in de Ronde van Vlaanderen deed; vallen voor de Oude Kwaremont, na een lange achtervolging terugkomen en dan alsnog vierde worden. Dat is bijna onvertoond. Daar was hij misschien wel de beste man in koers. Hij kan de afstand aan, het is in Nederland en hij kent het parcours heel goed. Van mij mag het. Ik hoop in ieder geval dat ik volgend jaar niet meer gebeld hoef te worden, omdat ik dan nog steeds de laatste Nederlander op het podium van de Amstel Gold Race ben.”

Vier keer de heuvels in

De Amstel Gold Race is de tweede van in totaal vier heuvelklassiekers in Nederland en België. Woensdag wordt er afgetrapt met de kleinste van het stel: de Brabantse Pijl (door Vlaams Brabant). Zondag volgt dan de Amstel Gold Race. Volgende week is het op woensdag tijd voor de Waalse Pijl met aankomst op de beroemde Muur van Huy. In het weekend wordt er vervolgens afgesloten met de grootste van het kwartet: Luik-Bastenaken-Luik. Die laatste klassieker werd wel nog recent door een Nederlander gewonnen, in 2016 kwam Wout Poels er als eerste over de meet.