Twee arrestaties na verspreiden foto dode Sala

Ajax heeft een unieke kans om de finale van de Champions League te halen. Als dat niet lukt, staan er alsnog minimaal vier oud-spelers van de club in de eindstrijd. Want tegenstander Tottenham Hotspur shopte de voorbije jaren graag in Amsterdam.

Jan Vertonghen (32 jaar)

Jan Vertonghen is zonder twijfel een van de meest populaire Ajacieden van de laatste tien jaar, al begon de Belg verkeerd. Tijdens een verhuurperiode aan RKC Waalwijk maakte hij een belangrijke goal tegen Ajax, die ervoor zorgde dat de Amsterdammers de titel in 2007 misliepen. In de jaren erna groeide de Belg uit tot vaste waarde en zelfs aanvoerder. Het zingen van een Feyenoord-onvriendelijk liedje tijdens de bekerhuldiging van 2010 maakte hem nog eens extra populair. Zijn fatale goal in dienst van RKC was vergeten. Twee jaar later legde Tottenham Hotspur 12,5 miljoen euro voor hem neer. Zijn start in Londen verliep een stuk minder stroef. Hij werd gelijk opgenomen in het Premier League-team van het jaar en is eigenlijk nooit een vraagteken geweest. Zijn toekomst is dat wel, want hoewel hij gelukkig is bij Tottenham heeft hij de deur altijd opengehouden voor een terugkeer. Nu Ajax Europees weer op de kaart staat, is terugkeren misschien wel verleidelijker.