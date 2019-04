Derde EK-titel rekstok Epke Zonderland.

Ik was erbij in 1996, bij Champions League-finale Ajax – Juventus in Rome. Het was de hel. In alles. Maar met de wedstrijden van woensdagvanavond en volgende week dinsdag is er hoop dat mijn ‘ondraaglijk leed’ voor eens en altijd verdwijnt.

Rotreis, verloren, helemaal kapot weer thuis. Dat is in het kort samengevat mijn bezoek aan de Champions League-finale van 22 mei 1996, Ajax – Juventus in het Olympisch Stadion in Rome. Woensdagavond en dinsdag strijden de mannen van nu weer tegen elkaar. Een toptalent als Matthijs de Ligt werd pas drie jaar later geboren, Frenkie de Jong was 1. Toch zullen ze het verhaal van 1996 kennen. Liepen er nou doping-Italianen of niet over dat Romeinse veld? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Maar ook zonder die wetenschap kan een nare smaak van een verloren finale worden weggespeeld. Al was het maar voor mij.

Verliefd op Litmanen