Ajax speelt gelijk tegen Juventus

Na een sterk optreden tegen Juventus heeft Ajax niet het gewenste resultaat gekregen. Het elftal van trainer Erik ten Hag bleef voor eigen publiek steken op een gelijkspel (1-1) en staat daardoor komende dinsdag in Turijn voor een loodzware opgave om de halve finale van de Champions League te bereiken.

Aanvallend voetbal

Met goed en waar het kon aanvallend voetbal, maakte Ajax het de met afstand beste ploeg van Italië erg lastig. Juventus, in de Serie A al twintig punten los van naaste belager Napoli, bleek echter defensief sterk genoeg om een goed resultaat mee naar huis te nemen.

Ajax probeerde aan te vallen, net als de zeven voorgaande Europese thuiswedstrijden van dit seizoen. Maar Juventus verdedigde vooral voor rust zo compact dat er bijna geen doorkomen aan was. Toch was de thuisploeg voor rust twee keer dicht bij de openingstreffer. Wojciech Szczesny kon zich nog net zo ver strekken dat hij de 1-0 van Hakim Ziyech wist te voorkomen. De Poolse doelman van Juventus ontsnapte toen Donny van de Beek rakelings naast schoot.

Juventus werd in 44 minuten nauwelijks gevaarlijk. Zelfs Cristiano Ronaldo, hersteld van een hamstringblessure, vestigde aanvankelijk de aandacht niet op zich. Hij zwierf van de linkerflank naar het centrum van de aanval maar maakte het Joël Veltman, Matthijs de Ligt en Daley Blind niet erg lastig. Maar in de slotminuut van de eerste helft was de Portugees er wel snel bij om een voorzet van Joao Cancelo achter doelman André Onana te koppen (0-1).

Boeiend schouwspel

Ronaldo vierde alweer zijn achtste doelpunt in zes wedstrijden tegen Ajax, en zijn 125e doelpunt in de Champions League. Hij stuurde Ajax met een rotgevoel naar de kleedkamer. Het chagrijn bij de thuisploeg was na een minuut in de tweede helft voor een groot deel verdreven. David Neres beëindigde een dribbel over de linkerflank met een rake trap in de verre hoek: 1-1.

Even wankelde Juventus maar Ziyech wist niet voor de 2-1 te zorgen. Wat volgde was een boeiend schouwspel waarin Ajax vaak de regie leek te hebben, maar Juventus ieder moment met een snelle counter kon toeslaan. Invaller Jurgen Ekkelenkamp was dicht bij de 2-1 en Ajax ontsnapte in de slotfase toen Douglas Costa op de paal schoot.