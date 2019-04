Ajax in halve finale Champions League tegen de Spurs

In de halve finale van de Champions League zullen de Amsterdammers het opnemen tegen Tottenham Hotspur. De Londense club wist zich na een knotsgekke wedstrijd te plaatsen voor de halve finale.

De ploeg verloor weliswaar van Manchester City met 4-3, maar die uitslag was na de 1-0 in Londen voldoende voor een plek bij de laatste vier.

Turbulent

De wedstrijd begon gelijk turbulent met vier treffers in de eerste elf minuten en de 3-2 voor City in de 21e minuut. Daardoor was alles nog mogelijk in de tweede helft. Hoewel Londen er nog eentje in wist te tikken na de rust, wist Manchester toch de voorsprong te houden. Toch mag Tottenham zich de winnaar over de twee duels noemen.

De halve finale zal of op 30 april of op 1 mei gespeeld worden, waarschijnlijk in het nieuwe stadion van de Spurs. De return vindt op 7 mei plaats. Het is voor de Spurs de eerste keer dat het zich plaatst voor de halve finales van de Champions League. De Londense club haalde in 1962 de halve finale van de Europa Cup 1, maar verloor toen van Benfica.