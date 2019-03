Verstappen: all-in met nieuwe motor en party-mode

Max Verstappen, waarschijnlijk de populairste sporter van de Lage Landen, begint zondag in Melbourne aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1. De twee dagen ervoor komt hij al de baan op voor de vrije training en kwalificaties. Tijd dus om te kijken wat we dit seizoen van hem mogen verwachten.

De motor

Grote blijdschap was er bij veel Nederlandse Formule 1-fans toen bekend werd dat Red Bull de soms vervloekte Renault-motor verruilde voor een van Honda. Ook Verstappen zelf reageerde enthousiast na de eerste testdagen in Barcelona. „De bestuurbaarheid van de nieuwe auto met de Honda-motor is geweldig, alles is perfect geïntegreerd en dat merk je op de baan. We hoefden tijdens de tests zeer weinig te veranderen om de motor naar mijn zin te maken.”

Toch is het niet gezegd dat de motor ineens voor wonderen gaat zorgen. Patrick Moeke, hoofdredacteur van Grand Prix Radio, wijst op de moeizame - of beter: rampzalige - rentree van Honda in 2015, nadat het met veel bombarie was binnengehaald bij McLaren. „Ze waren het aller langzaamste, ze reden altijd achteraan en vielen vaak uit. Het was zo erg dat ze bij McLaren uiteindelijk zeiden: We stoppen ermee.” De mot die Red Bull en Renault met elkaar hadden, zorgde ervoor dat er toch weer ruimte kwam voor Honda om het te gaan proberen. „Bij Red Bull hebben ze vaak gezegd dat ze vroeger ondanks de Renault-motor wereldkampioen zijn geworden.” Nu kiezen ze dus voor Honda. „De ontwikkelaars van Honda hebben een onbeperkt budget gekregen om het Formule 1-project te laten slagen. Ze willen geen gezichtsverlies lijden. Afgelopen jaar hebben ze als testjaar gebruikt bij Toro Rosso - de soort van opleidingsploeg van Red Bull - en dat is best goed gegaan. De motor deed het steeds vaker en liet bij vlagen ook zien heel snel te zijn. Ook tijdens de wintertests ging het twee weken lang heel goed. Ze waren heel erg bang dat de motor stuk zou gaan, maar dat ging die niet.”

Mario Kart

Daarnaast heeft Verstappen met de nieuwe motor voor het eerst de beschikking over de zogenaamde party-mode, iets dat andere topmerken zoals Mercedes en Ferrari al jaren hebben. Dat klinkt als een soort boost uit Mario Kart. „En dat is het eigenlijk ook”, vertelt Moeke. „Het is een knopje waardoor je voor een ronde over veertig tot vijftig pk meer kan beschikken. Daar kan je een halve seconde mee winnen. Het langer dan een ronde gebruiken, dat trekt de motor niet. Als hij het gebruikt in de slotronden van de kwalificaties, kan het hem misschien zelfs zijn eerste pole-position opleveren.”

En dus is begrijpelijkerwijs Verstappen optimistisch. „Honda heeft deze winter grote stappen gemaakt. Ze maken waar wat ze beloven en de samenwerking verloopt goed. De komst van Honda bij het team was voor mij een belangrijke stap in mijn carrière”, zo liet de vijfvoudig Grand Prix-winnaar zich ontvallen. Zijn ploegbaas Helmut Marko is dan ook zeer ambitieus. „We zullen dit jaar ook een geduldige Max zien, die snapt dat je niet alle races kunt winnen en voor de punten gaat als hij niet kan winnen. Anders word je geen wereldkampioen.”

Hoewel hij het niet uitsluit, durft Moeke het toch nog niet echt uit te spreken dat Verstappen wereldkampioen kan worden. „Mercedes lag de voorbije jaren zover voorop en was zo dominant. Het is wel zo dat de motorreglementen niet meer zoveel zijn veranderd. Dus als Mercedes binnen dit reglement het maximale uit zijn motor heeft gehaald, is er voor de andere ploegen een kans om dichterbij te komen.” Waar Red Bull een voorsprong heeft, is het ontwerp van de wagen. „Ingenieur Andrian Newey is daar echt een meester in. Je zag op de circuits waar de motor iets minder belangrijk is, zoals Monaco, dat Red Bulll het altijd heel goed deed. Ze zeggen daar dan ook: De Honda hoeft niet de beste motor te zijn, maar wel net iets beter dan de Renault-motor.

Interne concurrentiestrijd

Naast de motor is ook de ploeggenoot van Verstappen veranderd. Daniel Ricciardo is Pierre Gasly geworden. Moeke sluit niet uit dat dat een rol gaat spelen. „Ricciardo is natuurlijk ook een topcoureur. Hij en Max waren heel erg aan elkaar gewaagd. Die maakten elkaar echt beter, omdat ze elkaar altijd wilden verslaan. Zelfs in de kwalificaties al. Dit terwijl Verstappen normaal gesproken met twee vingers in de neus van Gasly wint. Daarnaast is het fijne van het hebben van een ervaren coureur als teamgenoot, dat je bij de afstelling van je auto altijd bij je teamgenoot ten rade kan gaan om te kijken hoe hij het doet. Aan de andere kant begint Verstappen aan zijn vijfde seizoen en is hij inmiddels zelf ook aardig ervaren.”

Of Verstappen met die ervaring nu de stap richting de wereldtitel wil zetten, is de vraag. Zelf spreekt hij nog niet heel duidelijk een ambitie voor het seizoen uit. „Ik denk dat zijn tevredenheid heel erg afhangt van de situatie”, stelt Moeke. „Stel dat de motor direct perfect matcht, dan zal hij teleurgesteld zijn als hij niet het podium haalt. Maar als Honda zegt: We hebben toch nog even de tijd nodig. Dat hij dit jaar nog zal gebruiken om te experimenteren. Toch zou top drie wel mogelijk moeten zijn, dat past ook in het plaatje van zijn carrière.” Voor de wereldtitel voorspelt hij Sebastian Vettel. „Het verleden heeft uitgewezen dat Vettel in een snelle auto bijna niet te kloppen is.”

De bookmakers

Volgens de bookmakers kunnen we ons opmaken voor een strijd om de wereldtitel tussen Sebastian Vettel (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes). Hamilton krijgt bij alle grote wedkantoren de voorkeur ten opzichte van de Duitser, maar de verschillen zijn op dit moment behoorlijk klein. Charles Leclerc (ploeggenoot van Vettel bij Ferrari) staat bij de bookies op drie, nog voor onze eigen Max Verstappen.