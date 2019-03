Van der Weijden doet nieuwe poging Elfstedentocht

Max Verstappen, waarschijnlijk de populairste sporter van de Lage Landen, begint zondag in Melbourne aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1. De twee dagen ervoor komt hij al de baan op voor de vrije training en kwalificaties. Tijd dus om te kijken wat we dit seizoen van hem mogen verwachten.

De motor

Grote blijdschap was er bij veel Nederlandse Formule 1-fans toen bekend werd dat Red Bull de soms vervloekte Renault-motor verruilde voor een van Honda. Ook Verstappen zelf reageerde enthousiast na de eerste testdagen in Barcelona. „De bestuurbaarheid van de nieuwe auto met de Honda-motor is geweldig, alles is perfect geïntegreerd en dat merk je op de baan. We hoefden tijdens de tests zeer weinig te veranderen om de motor naar mijn zin te maken.”