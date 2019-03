Van Barneveld komt terug op besluit om te stoppen

Darter Raymond van Barneveld is donderdag teruggekomen op zijn besluit om per direct te stoppen met darts. De 51-jarige darter heeft er spijt van dat hij na afloop van de Premier League of Darts in Rotterdam vertelde een punt te zetten achter zijn loopbaan. Zijn manager laat dit weten aan Nu.nl.

„Raymond gaat nu een weekendje weg en dinsdagochtend ga ik even met hem zitten. Ik verwacht dat hij gewoon doorgaat. Hij staat volgende week zaterdag gewoon weer te spelen”, aldus zijn manager Jaco van Bodegom.

Geen fut meer

Van Bodegom vervolgt dat hij van Barneveld heel goed kent. „Ik heb al een paar keer meegemaakt dat hij na een dramatisch verlies als eerste riep dat hij ging stoppen. Dat was ook nu weer het geval. Hij heeft te veel gehandeld vanuit de emotie.”

Dat was ook deze keer het geval. Niet lang na zijn pijnlijke verliespartijen tegen Michael van Gerwen (1-7) en Daryl Gurney (1-7) liet van Barneveld weten te willen stoppen omdat hij het in mentaal opzicht niet meer op kon brengen om nog langer prof te zijn.

„Dit is het einde. Dit is een afscheid van verdriet. Twee keer 7-1 op mijn kloten gekregen. Ik ben vernederd in mijn eigen land. Ik heb er genoeg van. Ik heb geen zin meer. Ik ben kapot, ik heb er geen fut meer voor. Ik wil geen pijn meer lijden”, zei de darter op een persconferentie.

Na zijn nederlagen tegen zowel Van Gerwen als tegen Gurney, degradeerde Van Barneveld uit de Premier League. Dit betekent dat de wedstrijd tegen Van Gerwen zijn laatste ooit was in de Ahoy, aangezien hij eerder al aankondigen aan het eind van het jaar te stoppen.

Persoonlijk drama

„De afgelopen week was één groot drama voor Raymond. Hij stond in alle roddelbladen. Dat eiste zijn tol. Dat probeerden we zoveel mogelijk naar de achtergrond te drukken, maar vanavond kwam alles eruit” aldus van Bodegom, doelend op de scheiding van de darter. „Raymond voelde zich vernederd. Hij is een trotse man met een groot ego. Normaliter vertrekken we na de wedstrijd naar het hotel, trekt hij op bed de dekens over zijn hoofd om uit te huilen en zien we de volgende dag meer perspectief en gaan we verder. Dit keer ging het wat anders.”

Zoals het er nu naar uitziet doet van Barneveld volgens zijn manager volgend weekend gewoon mee aan de Players Championships. Wil hij uitzicht blijven houden op de kwalificatie voor het WK van december in het Alexandra Palace in Londen dan zal hij goede resultaten moeten behalen.