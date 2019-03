Tiental Ajax gooit de titelstrijd weer open

In de Eredivisie heeft Ajax een zwaarbevochten overwinning geboekt op PSV. Ondanks dat het bijna de hele tweede helft met een man minder speelde, sleepte het een 3-1 overwinning uit de brand.

De harde kern van de Amsterdammers had van te voren de andere fans aangespoord om er een hete middag van te maken. De befaamde Champions League-sfeer, die moest benaderd worden. Want Ajax stijgt dit jaar boven zichzelf uit als het op Europese wedstrijden aankomt. Een niveau dat ze in de Eredivisie eigenlijk amper wisten te reproduceren. Qua intensiteit leek het begin er op, maar de precisie ontbrak, waardoor PSV zich eigenlijk heel makkelijk in de wedstrijd kon voetballen. Toch hielp de koploper Ajax in het zadel, toen Daniel Schwaab en Jeroen Zoet elkaar in de wegliepen bij een scherpe voorzet van Ziyech. Met zijn eigen goal was Schwaab de enige PSV’er die doelgevaar stichtte, want André Onana hoefde voor rust geen een keer op te treden. Veel kansen voor de thuisploeg waren er echter ook niet in een moeizame eerste helft.

Kantelpunt

Pas na 53 minuten moest Onana voor het eerst ingrijpen. Hirving Lozano werd vrijgespeeld, maar de keeper redde zeer bekwaam. Het kantelpunt kwam luttele minuten later. Eerst kreeg Noussair Mazraoui rood na heel wild en hoog inkomen. Uit de vrije trap die volgde knikte Luuk de Jong raak na mistasten van Onana. Het toonde direct het verschil met Ajax in de Champions League en in de Eredivisie. Hoe graag de club ook zo’n Europees avondje wilde nabootsen. Toen Ajax in december tegen Bayern München een rode kaart kreeg, ging het zonder angst door met aanvallen. Nu ebde het aanvallende elan volledig weg. Toch gaf het elftal van Mark van Bommel de wedstrijd zelf uit handen. Want de eerste keer dat de ploeg van Erik ten Hag met tien man in het vijandelijke strafschopgebied kwam, leverde dat direct een strafschop op. De andermaal zeer onfortuinlijke Schwaab tikte David Neres aan, waarna Dusan Tadic feilloos raak schoot. „Daar zag het eigenlijk niet naar uit na die rode kaart”, zo gaf Frenkie de Jong na afloop toe tegenover FOX Sports. „Ik kwam daarna ook niet meer veel voor in het spel, dan worden er andere dingen van je gevraagd.”

Want wat volgde – zeker na de 2-1 - was een lange periode van druk van PSV richting het vijandelijke doel. De Eredivisie-koploper heeft natuurlijk een reputatie hoog te houden, als het aankomt op het scoren van late treffers. Met die gedachte in het achterhoofd wisselde Ten Hag zo dat zijn ploeg uiteindelijk zes verdedigers op veld had staan. Een ongekend defensieve spelopvatting voor Ajax, maar het doel heiligt de middelen. Het was uiteindelijk ook de juiste formule, want ondanks de overtalsituatie kwam PSV niet tot kansen. Neres kreeg er nog wel een in de absolute slotfase. De Braziliaan rondde de week waarin hij debuteerde voor de nationale ploeg perfect af met een schuiver in de verre hoek, waarmee hij maar eens benadrukte dat de strijd in de Eredivisie nog lang niet gestreden is.